Liposuction nedir? Kimlere yapılır? Liposuction kilo vermeyi sağlıyor mu?

Liposuction nedir? Liposuction kimlere yapılır? Liposuction ve ultrasonik liposuction arasındaki fark nedir? merak ediliyor. Liposuction’ın kilo verme yöntemi zannedildiğini söyleyen uzmanlar, liposuction kesinlikle bir kilo verme yöntemi olmadığına dikkat çekti.

Avrupa ve Asya’da onlarca seminer ve konferanslar vermiş, Türkiye’nin ilk ve tek yağ aldırma ve liposuction eğitmeni olan önemli estetik cerrahlarından Op. Dr. Hüseyin Kandulu, İHA'ya liposuction ile ilgili soruları yanıtladı.

Liposuction ve ultrasonik liposuction arasındaki farkı anlatan Op. Dr. Kandulu, istenmeyen bölgesel yağlardan zayıflama ile kurtulmanın mümkün olmadığını belirterek şu şekilde konuştu:

"Bu sebeple son dönemlerde liposuction operasyonları global anlamda çok fazla ilgi görmekte ve bu ilgi her geçen gün de artmaktadır. Bu operasyonların nasıl yapıldığı konusuna gelirsek de anestezi sonrasında operasyon yapılacak bölgeye hem kanama engelleme özelliği bulunan hem de yağ parçalayıcı özelliği bulunan ve aynı zamanda ilaç içeren özel bir sıvı enjekte edilir. Yağlar parçalandıktan sonra vakumlama işlemi yapılmasını sağlayan özel aletlerle içerideki istenmeyen yağlar sıvı halde vücuttaki sinirlere ve kılcal damarlara zarar vermeden vücuttan uzaklaştırılır. Bu modern çözümler sayesinde iyileşme süresi minimuma indiği gibi kanamalar ve şişlikler de minimuma indirilmiş olunuyor.”

“AMAÇ BEDENİ KÜÇÜLTMEK DEĞİL BEDENE ŞEKİL VERMEK”



Liposuction’ın kilo verme yöntemi zannedildiğini söyleyen Kandulu, “Liposuction kesinlikle bir kilo verme yöntemi değil. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Eskiden liposuction’da vücuttan yağı uzaklaştırıyordunuz, aynı şekilde vücut küçülüyordu. Şimdi gerek teknoloji, gerek tekniğin değişmesiyle amacımız, bedeni küçültmek değil bedene şekil vermek. Bunun beden ölçüsüyle hiç ilgisi yok. Bu işlem obez olmayan herkese uygulanabilir. 46 beden olabilirsiniz, 48 beden olabilirsiniz, hatta 36 beden bile olabilirsiniz. İnanın birçok hastam 36 beden ama hastalarım tarafından istenmeyen durum bel, basen ya da göbek gibi bölgelerden küçük bir çıkıntının çıkmasıdır. Bu yüzden bedene şekil vermek ana mantık ve evet biz liposuction yapıyoruz, teknolojiyi kullanıyoruz." diye konuştu.

Op. Dr. Hüseyin Kandulu sözlerine şöyle devam etti:

“Artık hastalar, küçük müdahalelerden sonra hastanede konaklama gereksinimi duymuyor. Ama istediğimiz gerçekten şekilli vücutlar. Hastanın giydiğinin yakışması, kendisini rahat hissetmesi ve özgüveninin yerinde olması sağlanıyor. Bu teknikle bir diğer ismi ile ultrasonik liposuction tekniği ile birkaç saat içerisinde ameliyatın süresi değişebiliyor. Lokal anestezi ya da genel anestezi seçenekleri tercih edilebiliyor. Unutmadan söylemek gerekir ki anestezi tercihinde önemli etken hasta üzerinde nerede çalışacağınız olmakta."

ULTRASONİK LİPOSUCTİON



Dünya geneline bakıldığı zaman 1980’li yıllardan sonra estetik operasyonlar içerisinde liposuction’un talep görme konusunda çok ciddi bir ivme kazandığına dikkat çeken Op. Dr. Hüseyin Kandulu, “Diğer operasyonlara göre özellikle de birkaç küçük delikten girilerek deri altına müdahale edilen bu operasyonda hiçbir şekilde görüş olmaması nedeni ile liposuction plastik cerrahi müdahaleleri içerisindeki en zor ameliyattır. Elbette bu ameliyatı gerçekleştirebilmek için ilk öncelik tecrübeli cerrahların varlığıdır ancak bilim insanları operasyonda daha çok kazanım elde edilebilmesi amacı ile birçok teknolojik yenilikleri hayatımıza kazandırmıştırlar. Bunlardan en güncel ve fayda getireni ise ultrasonik liposuction olmuştur. Umarım ki bugünkü söyleşimizin ardından siz değerli okuyucuların aklındaki birçok soruya cevap vermiş olacağız” diye konuştu.

KLASİK LİPOSUCTİON İLE ULTRASONİK LİPOSUCTİON ARASINDAKİ FARKLAR



Klasik liposuction’da ortaya çıkan sorunların önde geleninin uzun iyileşme süreci olduğunu söyleyen Kundulu, “Bu noktadan bakacak olursak klasik liposuction’da deri altındaki yağ dokusunu uzaklaştırmak için uygulanan yöntemin mekanik güç olması nedeni ile uzun ödem süreci, morluklar, istenmeyen kanamalar ve yetersiz sonuç kazanımı gibi problemler başı çekmekteydi. Çok fazla talep gören bu operasyonlarda ortaya çıkan bu olumsuzluklar ile mücadelede cerrahlar, öncelikle deneyimlerini artırarak bu olumsuzlukların önüne geçmeye başladılar. Burada belirtilmesi gereken çok önemli bir nokta da bu operasyonun öğrenme sürecinin, gerçekten çok uzun süren bir dönem olduğunu altını çizerek belirtmekte fayda var. Ancak tecrübe arttıkça ve cerrahi teknikler geliştikçe elde edilmek istenen sonuçlar üzerindeki beklenti de giderek arttı. Ve zaman içerisinde operasyona yardım amaçlı PAL (Power Assisted Liposuction), laser liposuction, radiofrequency assisted liposuction, UAL (Ultrasound Assisted Liposuction) gibi birçok teknolojik kazanım bu alana girmiştir. Güncel olan ve artık birçok cerrahın kullanım deneyimini artırmak için yoğunlaştığı yöntem ise ultrasonik liposuction’dır. Ultrasonik liposuction’ın en temel özelliği ses dalgaları ile yağ hücrelerini deri altında birbirinden ayırmak ve uzaklaştırılmaya hazır hale getirmesidir. Bu sayede hem vücudun birçok alanına aynı anda müdahale edilebilmekte, hem de yüksek hacimdeki yağ vücuttan tek seferde uzaklaştırılabilmektedir. Yöntemin tek dezavantajı kullanıcının yani estetik cerrahın deneyimine bağımlı olmasıdır. Deneyimli cerrahların elinde bu liposuction yöntemi ile ileri düzey sonuçlar elde etmek mümkündür." şeklinde konuştu.

ULTRASONİK LİPOSUCTİON’A ADAY HASTA PROFİLLERİ



Vücut şekli ile ilgili şikâyeti olan ve obezite sınırını aşmamış her insanın bu operasyona aday olabileceğinin altını çizen Op. Dr. Kandulu, "Operasyonun temel amacı vücudu bölgesel olarak dengeli ve daha şekilli hale sokmak olsa da güncel konsept ileri düzey vücut şekillendirme veya benim tabirimle; olanı en iyi şekilde ortaya çıkarmadır (real-definition)" dedi.

REAL DEFİNİTİON



Real definition, kişinin vücudundaki kas iskelet sistemine bağlı olarak kişisel vücut yapısındaki tüm kas gruplarının ve yağ dokusu ile örtülmüş tüm gölgelenmelerin yağ hücrelerinin pürüzsüz bir şekilde uzaklaştırılıp ortaya konmasına dayanır. Bu konseptte kadınlarda vücut şekline verilmek istenen kıvrımlar önem kazanırken, erkek hastalarda maskülen yapıyı ortaya çıkarmak için kas gruplarının dinamik yapısı nedeni ile kaslı bir vücut yapısı ortaya çıkarmak önem kazanmaktadır.

LİPOSUCTİON’DA REAL DEFİNİTİON UYGULANMASININ AVANTAJLARI



Liposuction’da real definition uygulanmasının avantajına değinen Kandulu, "Kadın hastaların kum saati şeklinde kıvrımlı vücut şekline olan ilgileri ve karın bölgelerinde atletik hatlarını (ab cracks) ortaya çıkmasını istemeleri bizleri vücuda kombine yaklaşıma itmiştir. Real definition tekniğinde önemli olan kişinin alt yapısını ortaya çıkarmak olduğu için bir diğer önemli avantajı da sonuçlarının kalıcı olmasıdır. Özellikle BBL (brazillian butt lift) olarak da bilinen kalça şekillendirme operasyonu, birçok ultrasonik liposuction işlemi ile kombine olarak uygulanmaktadır. Bu şekilde vücuttaki dikdörtgen görüntüden kıvrımlı ve daha feminen hatlı bir hale dönüştürülebilmektedir. Erkek hastalarda ise, başta karın bölgesi olmak üzere koldan bacağa kadar daha adaleli bir görünüm ve maskülen yapıya kavuşturulması sağlanır. Bu noktada tekrarlamak gerekir ki olmayan bir şeyi oluşturma çabası içerisine girmektense kişide olanı görünür hale getirme çabası real definition operasyonunun temel mantığıdır. Dolayısı ile iz bırakmadan birkaç küçük delikten girilerek gerçekleştirilen ultrasonik liposuction işlemi ile six packleri bir çadır gibi örtmüş yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılıp kişiyi mevcut doğal kasları görünür hale getirilmesi hedeflenir. Bu işlem erkeklerde göğüs kafesine ve kol kaslarına da uygulanmakta ve V şeklinde genel maskülen yapının ortaya konmasına sağlamaktadır." diye konuştu.