Dudaklara şekil veren estetik: Liplift nedir?

Liplift ile dolgun görünen dudaklara sahip olmak oldukça kolay. Dudakları ile ilgili değişiklik isteyenler için makyajdan dolgulara kadar farklı pek çok yöntem uygulanıyor. Ama dudaklarda kalıcı olacak dolgunluğu yakalamak da mümkündür. Doğal görünüme sahip bir dudak büyütme etkisi arayanlar için liplift mucizevi bir seçenektir. Liplifting, dudak dolgusu işlemlerinden farklı olarak ömür boyu kalıcı etki sağlar.

LİPLİFT NEDİR?

Liplift, dudakları şekillendirmeyi ve kaldırmayı amaçlayan estetik ameliyattır. Bu estetik ameliyat, dudak büyütme kategorisine girmektedir fakat daha önemli olan nokta; bu işlem enjekte edilebilir dolgu maddelerini içermez. Tekrar tekrar yapılan dolgu maddesi enjeksiyonları sonucunda dudakları olduğu gibi yukarıya doğru değil, ileri doğru büyüyen hastaların bu yöntem dışında alternatif çözümleri bulunur. Doğal görünüme sahip olacakları dudak büyütme etkisi arayan kişiler için liplift mükemmel bir seçenektir. Bu operasyon sonucunda üst dudak görünümü büyüyecek, yüz hatları dengelenecektir.

ANGEL LİPLİFT YÖNTEMİ

Üst dudak askılama (kaldırma) operasyonu, üst dudakla burun tabanı arasındaki cilt dokusunun mesafesini kısaltmaktadır. Bu sayede, pembe dudak oranı artar, dişler de daha çok meydana çıkar. Böylece daha genç ve dolgun dudaklar elde edilir. Eğer hem üst dudak ve burun aralığındaki uzunlukta, hem de yüzde asık bir görünüm varsa liplifting işlemiyle her iki sorun da ortadan kaldırılabilmektedir.

LİPLİFTİNG SONUCU 5 ETKİ

Üst dudağın daha belirgin hale gelmesi

Üst dudakla burun arasındaki mesafesinin azalması

Daha genç görünen bir yüz

Dengeli duran yüz hatları

Daha belirgin olarak görünen üst dişler

LİPLİFTİNG KİMLERE UYGUNDUR?

Liplift uygulaması hem kadınlar hem de erkekler için uygun bir operasyondur. Liplifting işlemi dudaklarını kalkık göstermek isteyen herkes için uygundur. Üst dudaklarla burun arasında bulunan mesafenin uzunluğundan rahatsız olan kişiler liplift yöntemiyle bu mesafeyi kısaltabilir.

LİPLİFT OPERASYONUNDAN SONRA İYİLEŞME DÖNEMİ

Liplifting işleminden birkaç gün sonra bölgede ödem oluşabilir, bu durum normaldir. Genelde üst dudağın üzerinde soğuk kompres yapılarak kontrol edilebilen bölge ilk 3 günde şişer. Ağrılar, düşük dozlu ağrı kesici ilaçlarla kontrol edilebilir. Dikişler genelde operasyondan 5 gün sonra çıkarılır. Bir haftada günlük hayata dönülebilir. Liplift operasyonunun tamamen iyileşmesi de 7-10 gün arasında değişmektedir.



LİPLİFTİNG İLE 8 HARİKA SONUÇ

Burunla üst dudaklar arasındaki uzunluğunu kısaltır.

Yüzde geliştirilmiş denge sağlanır, simetri ve üst ve alt yüz arasındaki oranlar düzenlenir.

Üst dişlerde artan görünürlük sağlanır.

Dudakların, alt orta yüzeyinin algılanan uzunluğunda kısalma sağlanır.

Cupid’s bow denen yani iki dudak arasında bulunan yay çizgisinin yukarı doğru döndürülmesi sağlanır.

Pembe ve beyaz dudakların hacmi artar.

Dudakların kırışıklığında iyileşme görülür.

Dudak köşelerinde ince kırışıklıklarda iyileşme görülür.