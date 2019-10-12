Limonlu parfeyi deneyenler bir daha istiyor! İşte özel tarifi

Limonlu parfenin tarifi merak ediliyor. Limonlu parfe hafta sonu için en çok tercih edilen tatlılardan biri haline geldi. Zelal Güneri limonlu parfenin özel tarifini yazdı. Damaklarda bıraktığı lezzetle hatırlanan limonlu parfe yiyenler için vazgeçilmez oluyor. Haberimizin devamında tarifi bulabilirsiniz.

LİMONLU PARFE TARİFİ

MALZEMELER

*1 paket sade petibör bisküvi

*1 adet limon

*2 yumurta beyazı

*1 adet paket toz krem şanti

*125 gr margarin

*1,5 su bardağı süt

*yarım su bardağı toz şeker

ÜZERİ İÇİN

1 kase çilek

*2 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Bisküviler robotlar geçiriyoruz toz haline getiriyoruz.Üzerine limon kabuğu rendesi ekliyoruz. Erittiğimiz margarini bu karışıma ilave ediyoruz ve harca iyice yediriyoruz.Parfemize uygun kalıbı streç filme sarıyoruz. Harcımızı ekleyip iyice sıkıştırıyoruz.

Parfe harcı karıştırma kabına şantiye ekleyip süt ile köpürtüyoruz.

Başka bir kapta yumurta beyazı nın üzerine bir fiske tuz koyup çırpıyoruz,köpürünce toz şekeri yediriyıruz kıvamı koyulaşıp şeker eriyince işlem tamamlanmış oluyor.

Bunun üzerine şantiyi ve limon suyunu ekleyip karıştırıyoruz kalıbı mozaik dolduruyoruz.

Bir gece derin dondurucuda bekletiyoruz.Servis tabağına ters çevirip üzerine çilek sosunu ekliyoruz.

Not: Çilek sosunu hazırlamak için yıkayıp ayıkladığımız çileği pudra şekeri ile blenderdan geçiriyoruz.Bu tatlı için yuvarlak kalıplar tercih edin.