Limon ve zeytinyağı lezzetiyle fırında somon tarifi

Akşam yemeği menüsüne hazırlık yapanlar "Fırında somon balığı nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Balık tarifleri arasında en çok sevilenlerden biri olan somon hemen hemen her pişirme yöntemine uygun olduğundan oldukça tercih ediliyor. Limon ve zeytinyağı ile marine edilmiş fırında somon balığı tarifi haberimizde.

FIRINDA SOMON İÇİN MALZEMELER



Somon balığı

Zeytinyağı

Tuz

Limon

Defne yaprağı

İsteğe göre sarımsak

FIRINDA SOMON BALIK NASIL YAPILIR?



Fırında somon balığı için öncelikle balığı marine edecek sosumuzu hazırlayalım. Bir kaba 3-4 kaşığı zeytinyağı, tuz, sarımsak, birkaç damla limon suyunu karıştırın. Ardından somon balığının içine ve dışına iyice sürün. Vaktiniz varsa yarım saat bekletin.

Balığı daha sonra yağlı kağıdın üzerine alın.

Üzerine kıyılmış limon dilimi, isteğe göre patates ve defne yaprağı yerleştirilerek yağlı kağıdın üzerine yerleştirin.

Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Fırında somon balığınız hazır. Afiyet olsun.

SOMON BALIĞININ PÜF NOKTASI

Somon balığını pişirmeden önce zeytinyağı, limon ve sarımsak ile yarım saat marine ederseniz lezzetine lezzet katmış olursunuz. Kılıçları cımbız yardımıyla alabilirsiniz.