Lezzetiyle ünlü tatlı: Ankara sarmasının yapılışı ve malzemeleri

"Bugün hangi tatlıyı yapsam" diye düşünenler İnternette tatlı tariflerini araştırıyor. Misafirlerine en güzel tatlıyı ikram etmek isteyen vatandaşlar Ankara sarmasının yapılışını merak ediyor. Süt ve bisküvinin buluşmasıyla muhteşem bir görünüme sahip olan Ankara sarmasının tarifi ve lezzetini merak edenler haberimizin devamında bulabilir. İşte lezzetiyle nam salan Ankara sarmasının yapılışı ve malzemeleri...

ANKARA SARMASI MALZEMELERİ

1 litre süt

1,5 su bardağı un

1,5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı margarin

1 paket kakaolu bisküvi

1 paket vanilya

ANKARA SARMASI YAPILIŞI

Bisküviyi robottan geçirin veya kendiniz kırarak çok minik hâle getirin. Bir borcama eşit şekilde paylaştırın

Süt, un ve şekeri tencereye alın. Tel çırpıcıyla karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Üç dakika kaynadıktan sonra altını kapatın

Margarin ve vanilyayı ekleyin. Yağ eriyince muhallebiyi 2-4 dakika blenderla çırpın ve tepsiye eşit şekilde dökün.

Buharını atana kadar bekleyip 4 saat buzdolabında bekletin. Çıkardıktan sonra önce dikine ortadan ikiye bölün. Ardından istediğiniz genişlikte enine dilimler kesin ve spatulayla rulo hâline getirin. İçine muz veya çilek koyup sarabilirsiniz. Üzerine isteğe göre süsleme yapabilirsiniz. Vişne, Hindistan cevizi, fıstık veya fındık kullanabilirsiniz.



