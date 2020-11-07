Lezzetine doyum olmayan pastane usulü marmelatlı kurabiye tarifi

Farklı ve lezzetli kurabiye tarifleri araştırılıyor. Peki, marmelatlı kurabiye tarifini hiç denediniz mi? 360 TV'de yayınlanan Sizin İçin Yemek Atölyesi programında bugün pastane usulü marmelatlı kurabiye yapıldı. Kurabiyenin püf noktalarının ve pişirme tekniklerinin anlatıldığı programdan pastane usulü marmelatlı kurabiye tarifi haberimizde...



Hamuru için:

1 kase un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yumurta(Oda sıcaklığında)

Marmelat dolgusu için:

Marmelat

Damla çikolata

Üzeri için:

pudra şekeri

MARMELATLI KURABİYENİN YAPILIŞI

Hamur malzemelerini sırasıyla bir kaba ekleyelim ve yoğuralım. Tereyağını soğuk ekleyelim. Kulak memesi kıvamında bir hamur olmalı. Ceviz büyüklüğünde parçalara ayırarak yuvarlayalım.

Hamuru çok inceltmeden içine marmelat, damla çikolata ekleyin ve istediğiniz şekli verin. İç dolgusu için istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika üzerini kızarana kadar pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.

KURABİYENİN PÜF NOKTASI

Kurabiyenin kabarması için yumurta oda sıcaklığında olmalıdır. Tereyağı ve unu iyice yoğurun.