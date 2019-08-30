Lejyoner hastalığının 4 belirtisi!

Lejyoner hastalığına riski yüksek olan kişiler alkol ve sigara bağımlılığına sahip bağışıklığı zayıflamış kişilerin yakalanma riski daha yüksektir. Lejyoner hastalığı aynı zamanda klima hastalığı olarak da bilinir. Klimanın içi gibi nemli yerlerde üreyen bakteriler kolayca insan vücuduna yerleşebilir. Aynı zamanda açık hava ve bahçedeki fıskiyelerden de insanlara bulaştığı düşünülmektedir. Hastalığın belirtileri üst solunum yollarında şikayetle başlayabilir. Lejyoner hastalığından korunmak için su sistemiyle çalışan aletlerin temizliğine dikkat edilmelidir.

LEJYONER HASTALIĞI

Lejyoner hastalığı, Legionella ailesi bakterilerinin neden olduğu bir akciğer iltihaplanmasıdır. Legionella bakterilerinin değişik birçok türleri olsa da, Legionella pneumophilabu hastalığa en fazla neden olan bakteridir. Kişileri tek tek etkileyebildiği gibi salgınlara da neden olabiliyor. Klimaların filtre sistemlerinde kendilerine üremek için uygun ortam bulan bakteriler, klimanın yaydığı hava ile insanların solunum yollarına ulaşıyorlar. Lejyoner hastalığı, sis, sıcak banyolar, duşlar veya büyük binalar için klima ünitelerinden gelebilir ve kişiden kişiye bulaşabilir.

NASIL BULAŞIR?

Legionella bulaşmış su damlacıklarının soğutma kulelerinin fanları, jakuzi ve duş başlıkları, sprey nemlendirme cihazları, dekoratif fıskiyelerle aracılığı ile havaya saçılarak solunum yolu ile alınarak akciğerlere ulaşması ile hastalığın bulaştığı düşünülmektedir. İnsanlar evde, işyerinde veya halka açık yerlerde bu bakterilere maruz kalabilirler.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın belirtileri 2-10 gün içerisinde başlar. Belirtiler grip benzeri ateş, kas ve eklem ağrıları, başağrısı, kuru öksürük, karın ve ishal şeklindedir. Bu şikayetler birkaç hafta sürebilir.

Halsizlik, kırgınlık,

Yaygın kas ağrıları,

Şiddetli baş ağrısı

Huzursuzluk görülür

SONRAKİ SÜREÇTE İSE;

Ateş ve ilk iki günde yoğun olmak üzere kuru öksürük görülür

Bulantı, kusma ishal, karın ağrısı gibi sindirim sistemi bulguları

Hastaların % 20’sinde sinir sistemi bulguları,

Konsantrasyon bozuklukları hatta koma görülebilir

TEDAVİSİ NASILDIR?

Tedavi antibiyotiklerle olur. Erken dönemde antibiyotik başlamak en iyi seçimdir. Tedavide gecikilirse sonuç kötü olabilir. Hastalık belirtilerinden şüphelenildiğinde en yakın sağlık merkezine başvurulmalıdır.

KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Hastalığın aşısı yoktur. Yazın bunaltıcı havalarda ihtiyaç duyduğumuz klimanın hastalık sebebi olmaması için, bazı önlemler alarak kendimizi korumamız mümkündür. Araçlarda ve evlerdeki klimaların direkt yüze ve göğse vurmayacak şekilde ayarlanması, yoğun zaman geçirilen ev ve iş yerlerindeki klimaların filtre bakım ve temizliklerinin belirli aralıklarla yapılması bu anlamda oldukça önemlidir. Ortam için en ideal sıcaklık 25 derecedir, aşırı soğutulmamasına dikkat edilmelidir.

KİMLER RİSKLİ GRUPTADIR?

Sigara ve alkol bağımlıları, 50 yaş üzerindeki kişiler, şeker ve kalp rahatsızlığı gibi sürekli bir hastalığı olan ve kanser gibi nedenlerle bağışıklığı zayıflamış kişilerin hasta olma riski yüksektir. Erkekler kadınlara göre iki kat daha fazla risk altındadır. Otel ve restoranlar gibi büyük havalandırmaya ihtiyaç duyulan yerlerde çalışan kişiler bu hastalığa yakalanma konusunda daha büyük risk altındadır. Ancak, özellikle yaz aylarında arabaya binen, evinde klima çalıştıran, AVM’lerde zaman geçiren pek çok kişi için de risk söz konusudur.