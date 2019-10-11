Serin günlerde içinizi ısıtacak tat: Lebeniye çorbası!

Lebeniye Çorbasını hazırlamak ortalama 25 dakika, pişirme süresi de yaklaşık 20 dakikadır. Hızlı bir şekilde hazırlanabilen Lebeniye Çorbası misafirlerinize düzenleyeceğiniz ziyafetler için oldukça güzel bir başlangıç seçimi olabilir. Lebeniye çorbası için; nohut, kırık pirinç, süzme yoğurt, un, limon suyu, su gerekmektedir. Ayrıyetten köfteleri için ise; köftelik kıyma, soğan, karabiber ve tuz gereklidir. Lebeniye çorbasının porsiyonuna dikkat edildiği takdirde diyetiniz için bir tehdit oluşturmaz.

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 1 su bardağı haşlanmış nohut

• 2 yemek kaşığı kırık pirinç

• 1,5 su bardağı süzme yoğurt

• 2 yemek kaşığıun

• 1/2 adet limonun suyu

• 6 su bardağı su

Köfteleri kızartmak için:

2,5 yemek kaşığı tereyağı

Köftesi için:

200 gram köftelik kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

2 tatlı kaşığı kuru nane

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Nohutları haşlamadan önce en az 8 saat boyunca suda bekletin.

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bir tencereye 2 yemek kaşığı pirinci yıkayarak alın ve üstüne 1 su bardağı kadar su ekleyip, yumuşayana dek haşlayın.

Köfteleri hazırlamak için; bir kaba kıymayı alın ve üzerine 1 adet kuru soğan rendeleyin. Tuz ve karabiber de ilave edip, güzelce yoğurun.

Ardından nohut büyüklüğünde olacak şekilde köfteleri elinizle yuvarlayarak şekillendirin.

Pişen pirinçlerin üzerine 4-5 su bardağı daha su ilave edin. Haşlanmış nohutları da ekleyip, kaynamaya bırakın.

Başka bir kasede; yoğurdu,unu, limon suyunu ve yaklaşık yarım su bardağı kadar suyu ekleyip güzelce çırpın.

Tencerede kaynayan yoğurt-pirinç karışımdan bir 1 su bardağı kadar su alıp, yoğurtlu karışıma ilave edin ve güzelce çırpın.

Hazırladığınız yoğurtlu karışım yani yoğurtlu terbiye, ılıklaştıktan sonra, ocakta kaynayan nohut-pirinç karışımına azar, azar ilave edin. Tuzunu da ilave edip, çorbayı kaynamaya bırakın.

Geniş bir tavada tereyağını eritin ve köfteleri kızartın. Köfteler kızardıktan sonra üstlerine 2 tatlı kaşığı naneyi de ekleyip biraz kızdırın.

Servis esnasında, çorbayı kaseye alın ve üstlerine naneli, köfteli yağı gezdirerek servis edin.