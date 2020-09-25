Lazer epilasyon yaptırılacak yere dikkat! İşte bilinmesi gerekenler

Lazer epilasyon uygulaması birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Uygulama eğitimi olmayan kişiler tarafından yapılınca istenmeyen cilt sorunlarına sebep oluyor. Peki, lazer epilasyon için güzellik merkezi neye göre tercih edilmeli?

Ağırlıklı olarak kadınların ilgi gösterdiği lazer epilasyon uygulamasını, yeni dönemde artık sertifikası olmayan işletme ve personelin yapması yasaklandı. Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, lazer epilasyon yaptırmak isteyen herkesin mutlaka belge sorgulaması gerektiğinin altını çizdi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan BESDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sektörlerde deneyimli ve eğitimli personellerin yer alması amacıyla dağıtmaya başladığı lazer epilasyon sertifikaları konusunda açıklamalarda bulundu.

SERTİFİKAYA DİKKAT!



Bakanlığın 2020 Haziran ayında müfredat değişikliğine gittiğini hatırlatan Gülin Çifçi, şu bilgileri verdi:

“Yapılan değişiklikle birlikte lazer epilasyon cihazı kullananlarda mutlaka MEB onaylı sertifika aranıyor. Bakanlık yeni yönetmeliği il sağlık müdürlüklerine ve zabıta ekiplerine ulaştırdı. Yapılacak denetimlerde artık bu belge mutlaka istenecek. Güzellik sektörüne de her geçen gün yeni kalite standartları getiriliyor. Özellikle kadınların yoğun bir ilgi gösterdiği sektörde çalışanların da standartlarının yükseltilmesi amacıyla yeni prosedürler yürürlüğe sokuluyor. MEB tarafından güncellenen sertifika müfredatlarına göre eğitim almayan personelin kesinlikle lazer epilasyon cihazı kullanamaz.”

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLMELİ



Vatandaşların da bu konuya özellikle hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çizen Gülin Çifçi, sertifikası olmayan, deneyimi bulunmayan kişilere kendilerini emanet etmemeleri uyarısında bulundu. Lazer epilasyon uygulamasının hafife alınmayacak derecede öneme sahip olduğunu belirten Çifçi, önerilerini şöyle paylaştı:

“Sağlığını ve güzelliğini önemseyen herkesin gittiği işletmede mutlaka bu sertifikayı görmesi gerekiyor. Özellikle pandemi döneminde vatandaşlarımız işletmenin hijyeninden, uygulamalarda kullanılan ekipmanına kadar her şeye dikkat etmek zorunda. Alanında deneyimli, sertifikası olan ve kendisini geliştirmiş personele işlem yaptırsınlar. Bu konulara dikkat ettikleri müddetçe herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklardır.”

EĞİTİMLİ PERSONEL OLMASI ŞART!

Başkan Gülin Çifçi, yeni müfredatlara göre lazer epilasyon uygulaması yapılan işletmelerde uygulayıcının mutlaka MEB onaylı 4 seviye lazer epilasyon belgesi sahibi olmasının zorunlu hale getirildiğini aktardı.

Sektör temsilcilerine çağrıda bulunan Gülin Çifçi, şunları söyledi: