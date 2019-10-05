Lalaped nasıl yapılır? İşte lalapedin özel tarifi

Lalaped, içeriği sayesinde oldukça faydalı bir yemektir. Lalaped yemeğini Hakkari’de yemek oldukça farklı bir deneyim olacaktır ancak vereceğimiz tarif sayesinde en az Hakkari’deki kadar lezzetli olacaktır. Sevdiklerinize hazırlayacağınız sofralar için de oldukça iyi bir seçim olacaktır. Eminiz ki misafirleriniz bu yöresel lezzete bayılacaktır. Lalaped içerik olarak çok fazla malzeme bulundurduğu için aynı zamanda tok tutan bir yemektir. Vereceğimiz tarifle yaptığınız takdirde sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

LALAPED TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 2 çorba kaşığı yoğurt

• 4 yumurta

• 1 kahve fincanı süt

• 2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

• Bir tutam tuz

• 1 su bardağı un

• 1 paket kabartma tozu

• 1 kahve fincanı çekilmiş ceviz içi

Kızartmak için:

• Sıvıyağ

Şerbet için:

• 1.5 su bardağı tozşeker

• 1.5 su bardağı su

LALAPED NASIL YAPILIR?

Yoğurdu derin bir kaba alın. Yumurta, süt, tereyağı ve bir tutam tuz ekleyip çırpın. Un ve kabartma tozunu harmanlayıp yoğurtlu karışıma ilave edin ve hızla karıştırın.

Derin bir tavada sıvıyağı kızdırın. Karışımdan kaşık kaşık dökerek kızartın. Lokmaları tencereye alıp soğutun.

Şerbet için şeker ve suyu kaynatın. Soğumuş lokmaların üzerine sıcak şerbeti dökün. Şerbeti çekince servis tabaklarına alın. Çekilmiş ceviz içi serpip servis yapın.

Afiyet olsun.