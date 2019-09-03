Her derde deva dedikleri bu olsa gerek: Kuşkonmaz

Birçok ülkede tüketilen kuşkonmazın faydaları sayılamayacak kadar çok fazla. Kuşkonmaz hem tüketilen hem de süs olarak kullanılabilen bir bitkidir. Herkes tarafından sıkça tüketilen kuşkonmazın faydaları insan sağlığı için çok önemlidir. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte popülerliğini arttıran kuşkonmazın faydaları nelerdir hakkında merak edilenler haberimizin detayında sizlerle…

KUŞKONMAZ'IN SAĞLIĞA FAYDALARI

Latince adı asparagus officinalis olan bu şifalı bitkinin sağlık açısından da birçok faydası vardır. Bu leziz bitki tüm dünyadaki birçok ülkede salata yapımında, yemek yapımında sıklıkla tercih edilir. Ayrıca vitamin ve mineral içeriği nedeniyle, hastalıklara karşı faydalı olması sebebiyle de çok eski yıllardan beri birçok ülkede kuşkonmaz kullanılır.

Kök, tomurcuk ve gövdesi tüketilen bu şifalı bitki, aynı zamanda evlerde süs bitkisi olarak da kullanılır.

A, B ve C vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sahiptir.

Hindistan ve Çin gibi ülkelerde çokça kullanılır.

Ülser için şifalı olması da kuşkonmaz faydaları arasındadır.

Kıyı bölgelerinde, yol kenarlarında, bayırlarda, kırlarda kolaylıkla yetişebilir.

Kalsiyum, magnezyum ve demir gibi elementler içerir.

Soğuk algınlığı, öksürük gibi rahatsızlıklara karşı faydalıdır.

Hazımsızlık, şişkinlik ve ödem atılmasına yardım eder.

Sindirim sistemini rahatlatır.

Afrodizyak etkisi de bulunmaktadır.

İdrar söktürücü etkisi de herkes için önem taşımaktadır. Bu özelliği sayesinde kuşkonmaz sıklıkla kullanılır.

Romatizma ağrısı çekenler, kemikleri ağrıyan kişiler de bu şifalı bitkiyi kullanarak şifa bulabilirler.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.

Artrit hastalığına karşı da fayda ve yarar sağlar.

Özellikle et ve tavuk yemekleri ile oldukça sık tüketilen bir bitkidir. Birçok ülkede lokantalarda et ve tavuk yemeklerinin yanında servis edilir.

Potasyum, fosfor ve kükürt elementleri açısından da zengindir.

İyi bir folik asit kaynağıdır.

Kahvaltılarınız için omletlerin içine de bu leziz bitkiyi ekleyebilir ve şifa bulabilirsiniz.

Karaciğer ve safra kesesi için de olumlu etki sağlar.

Kalp ile dosttur.

Kuşkonmaz lif açısından zengindir.

Kemikleri korur, içerdiği kalsiyum sebebiyle kemikleri güçlendirir.

Kolesterolün düşürülmesine yardım eder.

Kadınlar adet yani regl dönemi öncesinde de bu şifalı bitki tüketilmelidir. Adet öncesi oluşan şişlikler ve ödem için iyi gelmesi de kuşkonmaz faydaları arasındadır.

Diyet yemeklerinde de sıklıkla tercih edilir.

Ayrıca probiyotik bakterilerin gelişimini destekler, bağırsaklar açısından da fayda sağlar.

Kabızlık gibi hazımsızlık ve sindirim sorunları için de fayda sağlar.

Egzama gibi cilt hastalıklarına karşı da kullanılır.

Anemi yani kansızlık rahatsızlığı olan kişiler de bu şifalı bitkiyi kullanabilirler.

Özellikle Hindistan’da doğurganlığı teşvik etmek için kullanılır.

Kanı temizleme özelliği vardır.

KUŞKONMAZ ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Yüksek oranda pürin içerir, bu nedenle böbrek hastaları kuşkonmaz tüketmemelidir.

Gut hastalığı olanlar da bu şifalı bitkiyi tüketmemeye dikkat etmelidir.

KUŞKONMAZIN BESİN DEĞERLERİ

Kuşkonmaz aynı zamanda magnezyum, fosfor, selenyum, çinko, sodyum, demir, bakır, kalsiyum ve mangan gibi mineraller açısından zengin bir kaynaktır. C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, A vitamini, tiamin ve niasin gibi vitaminler de bu bitki içerisinde yeterli miktarda bulunur.

1 kupa kuşkonmaz;

*Kalori içeriği: 44 kalori

*Protein içeriği: 4.65 gram

*Su içeriği: 165.00 gram

*Çözünür lif içeriği: 1.15 gram

*Çözünmez lif içeriği: 1.75 gram

*Diyet lif içeriği: 2.85 gram

*Karbonhidrat içeriği: 7.60 gram

*Tekli yağ asitleri: 0.02 gram

*Doymuş yağ miktarı: 0.12 gram

*Çoklu yağ asitleri: 0.23 gram