Kuşburnu çorbası nasıl yapılır? Kuşburnu çorbası tarifi ve malzemeleri

Kuşburnu çorbası tarifi merak ediliyor. Bayburt yöresinde çok sevilen kuşburnu çorbası her mevsim sevilerek soğuk bir şekilde tüketiliyor. Bu sene birçok yörede kuşburnunun bol olduğu belirtiliyor. Topladığınız doğal kuşburnuları değerlendirmek için kuşburnu çorbası tarifine ne dersiniz? Yapılışı zor olsa da lezzetiyle zahmetini unutturan tatlı çorbanın tarifi haberimizde.



KUŞBURNU ÇORBASI MALZEMELERİ

1 kg. kurutulmuş kuşburnu veya ½ kg. kuşburnu marmelatı

100 gr. kuru üzüm

1,5 kg. toz şeker

½ kg. yarma (gendime)

100 gr. kuru fasulye

100 gr. kayısı

100 gr. incir (isteğe göre)



100 gr. erik (isteğe göre)

250 gr. fındık

1 su bardağı un ve tuz

KUŞBURNU ÇORBASI YAPILIŞI

Kuşburnu iyice pişirilerek ezilir önce süzgeçten sonra elekten geçirilerek süzülür . Başka bir kapta iyice pişirilen yarma ve önceden pişirilen fasulye süzülen suya katılır, un su ile karıştırılarak bulamaç halinde üzerine ilave edilir bir taşım kaynatılır. Başka kapta diğer malzemeler (kayısı, üzüm, erik, incir) pişirilerek şekerle birlikte karışıma ilave edilir ve bir taşım kaynadıktan sonra, soğumaya bırakılır. İyice soğutulan tatlı çorba üzerine fındık serpilerek servis yapılır.