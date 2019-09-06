Cilde doğal parlaklık veriyor: Kuşburnu çayı!

Kış aylarında tüketimi yaygınlaşan kuşburnu çayının birçok hastalığa karşı antioksidan özelliğe sahip olması sık sık hastalananların dikkatini çekiyor. Gül meyvesi olarak da bilinen kuşburnu çayı güzel kokusuyla da insanları cezbediyor. C vitamini açısından zengin olan kuşburnu çayı herkesin sıklıkla tükettiği bitki çayları arasında en başlarda geliyor.

KUŞBURNU NEDİR ?

Kuşburnu gül meyvesi olarak bilinir. Bitki 3 metreye kadar uzayabilir ve çok güzel kokulu beyaz çiçekler açar. Çiçek açtıktan sonra yapraklarını döker ve güle benzer kuşburnu meyvesi ortaya çıkar.

Kuşburnu gül meyvesi olarak bilinir. Bitki 3 metreye kadar uzayabilir ve çok güzel kokulu beyaz çiçekler açar. Çiçek açtıktan sonra yapraklarını döker ve güle benzer kuşburnu meyvesi ortaya çıkar. Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’nın ılıman iklimlerinde doğal olarak yetişen bitkinin sağlığa yararlı meyveleri sonbahar aylarında toplanır. İyi bir C vitamini kaynağı olduğundan nezle, grip gibi hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.

Kan basıncını düzenler

Romatizma ağrılarını hafifletir

Kanserli hücrelerin yayılmasını yavaşlatır

Kötü kolesterolü düşürür

Şeker hastalığına karşı koruma sağlar

Yüksek miktarda C vitamini içerir

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır

Cilde doğal parlaklık verir

Doğal bir antioksidandır

İdrar yolu hastalıklarına karşı koruyucudur

İdrar söktürücü olarak kullanılır

KUŞBURNU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Kuşburnu farklı şekillerde kullanılabilir ancak en çok tüketilen tarzı çay şeklindedir. İyi bir kuşburnu çayı hazırlamak için yarın litre kaynamış su içine 2 yemek kaşığı kurutulmuş ve ezilmiş kuşburnu atmanız yeterli olacaktır. Ateşin üzerinden alıp 10 dakika beklettikten sonra içebilirsiniz. Farklı tatlar elde etmek için 1 çay kaşığı kuru nane ya da ebegümeci ekleyebilirsiniz.

KUŞBURNUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

“Journal of Nutrition” dergisinin Şubat 2010 sayısında kuşburnu çayı kullanımının kan basıncını düşürdüğü ve yüksek tansiyon hastalarında olumlu sonuçlar sağladığı yönünde bilimsel bir araştırma yayınlandı. Araştırmaya göre 6 hafta boyunca düzenli olarak kuşburnu çayı içen orta dereceli tansiyon hastalarının kan basıncı önemli oranlarda düşmüş.

Eklem iltihaplanması alanında yayın yapan “Rheumatology” dergisinin Mayıs 2011 sayısında kuşburnunun diğer bazı bitkiler ile iltihaplanma nedeniyle oluşan ağrıların hafifletilmesinde etkili olduğu açıklandı. Ayrıca aynı araştırmada bitki içinde bulunan bazı asitlerin iltihapların azalmasına yardımcı olduğu belirlenmiş.

Eklem iltihaplanmasına iyi gelen kuşburnunun aynı özellikleriyle kansere karşıda etkili bir savunma sağladığı “Current Medicinal Chemistry” Mart 2011 sayısında açıklandı. Bitkinin içinde bulunan lycopene ve antioksidanlar lösemi ve mide kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerinin yayılmasını yavaşlatıyor.

Ebegümeci ile birlikte kötü kolesterolün düşürülmesi ve iyi kolesterol seviyelerinin yükseltilmesi için en etkili bitkilerden olan kuşburnu kalp ve damar sağlığının korunmasında en iyi desteklerden biri.

Yukarıda saydığımız belirli hastalıklar dışında yüksek C vitamini içeren kuşburnu soğuk algınlığının tedavisinden sağlıklı bir cilde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinden sigaranın olumsuz etkilerini azaltmaya kadar pek çok farklı sorun için kullanılabilir.

5 gram kurutulmuş kuşburnu günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %35’ini, A vitamini ihtiyacının %5’ini, kalsiyum ihtiyacının %1’ini ve lif ihtiyacının %5’ini tek başına karşılamaya yeter. Kuşburnu içinde bulunan diğer vitamin ve mineraller ise şu şekilde; A, E, K, B6 vitaminleri, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, bakır ve manganez mineralleri.

KUŞBURNUNUN TARİHİ

Binlerce yıldan beri sağlık alanında kullanılan kuşburnu ortaçağlarda parfüm üretiminde kullanılmış. Özellikle Avrupa’da oldukça popüler olan bitki kıtaya 1800’lü yıllarda Çin’den getirilmiş. 2. Dünya Savaşı sırasında Büyük Britanya C vitamini yönünden zengin meyvelerin sıkıntısını çekerken çocukların sağlığını korumak ve hastalıklara karşı dirençlerini arttırmak için doğadan tonlarca kuşburnu toplanmış ve şurup hazırlanmış.

KUŞBURNU ÇAYININ YAN ETKİLERİ

Herhangi bir yan etkisi kesin olarak bilinmemekle birlikte gebelik ve emzirme döneminde kullanmadan önce doktorunuza danışın. Kuşburnu çayının fazla tüketiminin yol açabileceği sorunlar hakkında bilimsel bir kaynak bulunmamaktadır.