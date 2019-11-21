Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6969
  • 6,3209
  • 269.926
  • 106702
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Kuş tüyü yorganınız varsa dikkat! Hastalık habercisi olabilir

Kuş tüyü yorganınız varsa dikkat! Hastalık habercisi olabilir

Kuş tüyü yorganınız varsa dikkat! Hastalık habercisi olabilir

Doktorlar bu kış nedeni açıklanamayan nefes darlığı şikayeti olan hastaların kuş tüyü yorganların tetiklediği bir sağlık sorunundan muzdarip olabileceği uyarısında bulunuyor.

British Medical Journal'da yayımlanan bir makale, "kuş tüyü akciğer" diye bilinen ve kuş tüyü yatak takımlarında bulunan tozun solunmasıyla oluşan akciğer iltihabı vakasını ayrıntılı olarak ele aldı.

Bir hipersensitivite pnömonisi (aşırı duyarlılık zatürresi - ç.n.) türü olan kuş tüyü akciğer, bağışıklık sistemi tepkisiyle oluşuyor ve nefes darlığı, gece terlemesi ve kuru öksürük gibi semptomlar içeriyor.

Hastalığı teşhis eden doktorlar genellikle hastaya evde kuş olup olmadığını sorarken, makale yazarları birçok kuş tüyü akciğer vakasının gözden kaçabileceğini veya bu vakalara yanlış tanı konulabileceğini belirterek sağlık uzmanlarına hastanın yatak takımlarını incelemeyi salık veriyor.


Can Yaman çılgınlığı Malatya sokaklarında! 'Bunlar kurgu değil'
Tuan Tunalı evleniyor!
Elimi Bırakma dizisinden hayranlarını üzen haber!
'Erkekten para almaya utanırım'
Dönüşüyle olay olmuştu... Masterchef Murat'tan şaşırtan hamle!
<p>Yeşil sahaların fenomen teknik direktörü Yılmaz Vural, Türk futbolu ile ilgili gündeme oturacak a

Yılmaz Vural´dan Ağır Taş! ´Kabzımaldan Bile Yorumcu Oluyor´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye'nin 5 yıllık ihtiyacını karşılıyor! Tarlasında 286 milyar metreküplük doğal gaz bulundu

Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi