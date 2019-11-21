Kuş tüyü yorganınız varsa dikkat! Hastalık habercisi olabilir

British Medical Journal'da yayımlanan bir makale, "kuş tüyü akciğer" diye bilinen ve kuş tüyü yatak takımlarında bulunan tozun solunmasıyla oluşan akciğer iltihabı vakasını ayrıntılı olarak ele aldı.

Bir hipersensitivite pnömonisi (aşırı duyarlılık zatürresi - ç.n.) türü olan kuş tüyü akciğer, bağışıklık sistemi tepkisiyle oluşuyor ve nefes darlığı, gece terlemesi ve kuru öksürük gibi semptomlar içeriyor.

Hastalığı teşhis eden doktorlar genellikle hastaya evde kuş olup olmadığını sorarken, makale yazarları birçok kuş tüyü akciğer vakasının gözden kaçabileceğini veya bu vakalara yanlış tanı konulabileceğini belirterek sağlık uzmanlarına hastanın yatak takımlarını incelemeyi salık veriyor.