Sivas'ın keşfedilmemiş lezzeti: Kurze yemeğinin tarifi!

Kurze, içerik olarak oldukça doyurucu bir yemektir. Aynı zamanda içeriğinin çeşitli olmasıyla da besleyici bir yemek çeşididir. Kurze’yi kendi yöresinde yemek çok farklı bir duygu olsa da az sonra vereceğimiz tarifle evde yapmanız da mümkündür. Bu tarifle yapacağınız Kurze en az Sivas’ta yiyeceğiniz kadar lezzetli olacaktır. Sevdiklerinizle, dostlarınızla aynı sofra etrafına toplandığınız günlerde Kurze yapmak iyi bir seçim olacaktır. Bütün misafirlerinizin bu lezzete bayılacağına eminiz.

KURZE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 500 gr yağlı koyun kıyması

• 2 soğan

• 1 kahve fincanı sirke

• Yarım limonun suyu

• 3 çorba kaşığı domates salçası

• Tuz

HAMUR MALZEMESİ

2 su bardağı un

1 yumurta

Yarım su bardağı su

KURZE NASIL YAPILIR?

Soğanları temizleyip küp şeklinde doğrayın. Kıyma ve soğanı bir tavada sürekli karıştırarak kavurun. Tuz, 1 fincan sirke ve yarım limonun suyunu ilave edip tavayı ocaktan alın.

Hamur için; unu bir kaba alın. Tuz serpip harmanlayın. Ortasını havuz gibi açıp yumurta ve suyu ekleyin. Unu kenarlardan ortaya toplayarak bir hamur yoğurun. Hamuru küçük bezelere ayırın. Hazırladığınız iç malzemeden ortasına yayın. Kenar uçlarını kapatarak rulo şeklinde sarın.

Derin bir tencerede hafif tuzlu su kaynatın. Hamurları kaynar suda haşlayıp kevgirle süzgece alın. Mantıları servis tabaklarına paylaştırın.

Salçayı suyla ezin. Tavaya alıp 1-2 dakika pişirin. Salçalı sosu kurzelerin (mantı) üzerine gezdirip servis yapın.

Afiyet olsun.