Kuruluş Osman'da büyük heyecan! Gözler Hazal Subaşı ve Burak Özçivit'te!
ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın yayınlanan fragman görüntüleri 30 milyon izleyiciyi aştı. Dünya gündemine oturan Kuruluş Osman'da başrol oynayacak Burak Özçivit ve partneri Hazal Subaşı'nın nasıl uyum sağlayacağı çok merak ediliyor.
Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanırken, yayınlanan 2 tanıtım fragmanıyla dünyayı salladı. Türkiye dışında şimdiden Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonları tarafından Kuruluş Osman dizisi için ön rezervasyon yapıldı.
Kuruluş Osman dizisinin başrolünde Burak Özçivit'in partneri olacak isim Hazal Subaşı'nın sahneleri merakla beklenir oldu. İlk 2 tanıtım fragmanıyla dikkatleri çeken Burak Özçivit'in Hazal Subaşı ile nasıl bir çift olacağı konuşuluyor.
Dizinin bekleyenleri Hazal Subaşı ve Burak Özçivit arasındaki boy farkına dikkat çekti.