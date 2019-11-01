Kuruluş Osman'da büyük heyecan! Gözler Hazal Subaşı ve Burak Özçivit'te!

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanırken, yayınlanan 2 tanıtım fragmanıyla dünyayı salladı. Türkiye dışında şimdiden Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonları tarafından Kuruluş Osman dizisi için ön rezervasyon yapıldı.

Kuruluş Osman dizisinin başrolünde Burak Özçivit'in partneri olacak isim Hazal Subaşı'nın sahneleri merakla beklenir oldu. İlk 2 tanıtım fragmanıyla dikkatleri çeken Burak Özçivit'in Hazal Subaşı ile nasıl bir çift olacağı konuşuluyor.

Dizinin bekleyenleri Hazal Subaşı ve Burak Özçivit arasındaki boy farkına dikkat çekti.