Kuruluk dolması nasıl yapılır? İşte tarifi

Kuruluk Dolması, Gaziantep ve yöresine ait oldukça lezzetli bir yemektir. Gaziantep’in en meşhur yemekleri arasında yer alan Kuruluk Dolması tüketirken doğru porsiyonlar tercih edildiğinde diyet yapanlar için bir tehdit oluşturmamaktadır. Unutulmamalıdır ki her şeyin fazlası tüketildiğinde zarar olmaktadır. Kuruluk dolmasında kullanılan patlıcan, biber ve acurlar kuru olarak kullanılmaktadır. Eğer bu sebzeleri kurutmak için uygun bir ortamınız varsa kendinizin kurutmasını öneririz ancak kurutamayanlar için de kurutulmuş versiyonları satılmaktadır.

ANTEP USULÜ KURULUK DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 20 tane kuru patlıcan

• 20 tane kuru biber

• 15 tane kuru acur

• 150 gr kuyruk yağı kıyması

• 1 ,5 çay bardağı zeytinyağı

• 2 kase pirinç

• 12 diş sarımsak (Küçük doğranmış)

• 2 tane kuru soğan (Küçük doğranmış)

• 1 tatlı kaşığı karabiber

• Tuz

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 2 yemek kaşığı biber salçası

• 3 tane limon tuzu (Ezilmiş)

SOSU İÇİN

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı domates salçası

• 1,5 tatlı kaşığı tuz

• Kaynar su

ANTEP USULÜ KURULUK DOLMASI TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle sebzeleri haşlamak için bir tencereye su koyup kaynatıyoruz. Daha sonra 1 yemek kaşığı tuz atıyoruz ilk olarak patlıcan ve acurları koyup 10 dk haşladıkdan sonra biberleri koyup 5 dk haşladıkdan sonra kapağını kapatıp kendi sıcağıyla bırakıyoruz.

Bir karıştırma kabının içine doğranmış sarımsak soğan kuyruk yağı kıyması 3 tane ezilmiş limontuzu ve salçaları koyup karıştırıyoruz ve yıkanmış pirinci ilave ediyoruz. En son da tuzunu ve karabiberini koyup 1 çay bardağı zeytinyağı nı ekleyip harmaladıkdan sonra kenara alıyoruz. Haşlanmış sebzeleri süzüp soğuk suyla yıkayıp süzülmesi için için süzgeçe alıyoruz.

haşlanan sebzelerin için 1 tatlı kaşığı kadar iç harçdan koyup tencereye diziyoruz eğer sebzeler büyük ise 1 buçuk tatlı kaşığı harçdan konabilir. Sebzeler bitene kadar bu işlemi yapıyoruz.

Dolmaların doldurma işi bitince yarım çay bardağı zeytinyağını bir tavaya koyuyoruz ve 1 tatlı kaşığı domates salçasını kokusu çıkana kadar pişirip dolmaların üzerine gezdiriyoruz ve üzerine dolma taşı koyup ocağa alıyoruz. ve üzerini 2 parmak geçecek miktarda kaynar su ve ağız tadınıza uyacak kadar tuz atıp önce harlı ateşde daha sonra kaynayınca da en küçük ateşde 45 dk pişiriyoruz. Afiyet olsun…