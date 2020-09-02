Kuru yemiş yiyenler daha uzun yaşıyor! Fındığın bilmediğiniz faydaları

Fındık gibi kuru yemişleri tüketmek özellikle koronavirüs sürecinde büyük bir öneme sahip. Bu süreçte herkesin önem verdiği konuların başında bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek geliyor. Dolayısıyla birçok kişi "Bağışıklık sistemimi nasıl güçlendirebilirim?"sorusuna yanıt arıyor. En güzel atıştırmalıklardan biri olan fındığın faydalarının saymakla bitmediğini söyleyen uzmanlar, fındığın faydalarını anlattı.

“KURUYEMİŞ YİYENLER DAHA UZUN YAŞIYOR”



Düzenli olarak her gün fındık tüketmenin kalp krizi geçirme riskini azaltmakta etkili olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, kuru yemişin önemine şöyle değindi:

“New England Tıp Dergisi’nde yayımlanan bir çalışma; en büyük faydayı her gün bir porsiyon kuru yemiş tüketenlerin gördüğünü söylemektedir. Çalışmada 120 bin kişi, 30 yıl boyunca izlenerek; her gün kuru yemiş tüketenlerin yaşam süresinin hiç yemeyenlere oranla yüzde 20 daha uzun olduğu saptanmıştır. Tüketilen kuru yemişler arasında ise fındık önemli bir yer almaktadır.”

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR



Fındığın besleyici ve doyumsal özellikleri, onu gıda ürünleri arasında benzersiz ve ideal bir malzeme haline getirdiğini sözlerine ekleyen Diyetisyen Melisa Karataş, fındığın faydalarını şöyle sıraladı: