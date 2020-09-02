Kuru yemiş yiyenler daha uzun yaşıyor! Fındığın bilmediğiniz faydaları
Koronavirüs salgını nedeniyle en çok konuşulan konu bağışıklık sistemi oldu. Fındığın bağışıklığa iyi geldiğini söyleyen uzmanlar, her gün mutlaka 30 gram tüketilmesi gerektiğini belirtti.
Fındık gibi kuru yemişleri tüketmek özellikle koronavirüs sürecinde büyük bir öneme sahip. Bu süreçte herkesin önem verdiği konuların başında bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek geliyor. Dolayısıyla birçok kişi "Bağışıklık sistemimi nasıl güçlendirebilirim?"sorusuna yanıt arıyor. En güzel atıştırmalıklardan biri olan fındığın faydalarının saymakla bitmediğini söyleyen uzmanlar, fındığın faydalarını anlattı.
“KURUYEMİŞ YİYENLER DAHA UZUN YAŞIYOR”
Düzenli olarak her gün fındık tüketmenin kalp krizi geçirme riskini azaltmakta etkili olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, kuru yemişin önemine şöyle değindi:
“New England Tıp Dergisi’nde yayımlanan bir çalışma; en büyük faydayı her gün bir porsiyon kuru yemiş tüketenlerin gördüğünü söylemektedir. Çalışmada 120 bin kişi, 30 yıl boyunca izlenerek; her gün kuru yemiş tüketenlerin yaşam süresinin hiç yemeyenlere oranla yüzde 20 daha uzun olduğu saptanmıştır. Tüketilen kuru yemişler arasında ise fındık önemli bir yer almaktadır.”
KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR
Fındığın besleyici ve doyumsal özellikleri, onu gıda ürünleri arasında benzersiz ve ideal bir malzeme haline getirdiğini sözlerine ekleyen Diyetisyen Melisa Karataş, fındığın faydalarını şöyle sıraladı:
“İyi bir enerji kaynağı olan fındık kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Yani tam bir kalp dostudur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. E vitamini açısından da zengin olan bu besin, mesane kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türünün oluşumunun engellenmesine destek olmaktadır. Kas hacminin artmasına ve kasların güçlenmesine de katkıda bulunan fındık ayrıca güçlü kemikler için bol miktarda ihtiyacımız olan kalsiyum ve magnezyumu da almamızı sağlamaktadır. Tüm bunları toparladığımızda aslında fındığın günlük beslenme için son derece önemli ve faydalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Günlük 30 gram fındık tüketerek sağlıklı ve zinde bir yaşam sürebilirsiniz.”