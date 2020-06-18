Kuru veya yağlı ciltler hangi güneş kremini kullanmalıdır?

Güneşten koruyucu kremlerin nasıl kullanılması gerektiği yaz gelince merak konusu oldu. Özellikle güneş lekelerine maruz kalmak istemeyenler cildini korumanın yollarını arıyor. Peki, kuru veya yağlı cilt yapısı olanlar hangi güneş kremlerini seçmeli?

Yaz günlerinde güneşin yararlı olduğu kadar zararlı etkilerinin de ortaya çıktığına dikkat çeken uzmanlar, bilinçsiz güneşlenmenin yanık, yaşlanma, ciltte lekeler gibi pek çok cilt hastalıklarına davetiye çıkarttığı uyarısında bulundu. İşte güneşin cilde bilinmeyen etkileri...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Egi Losol, “Özellikle güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamaya özen göstermeliyiz. Çıkmak zorunda kalırsak da güneş gözlüğü, açık renkli, sık dokunmuş pamuktan yapılan bol kıyafetler ve olabildiğince geniş korunaklı şapkalar tercih etmeli ve cilt yapımıza uygun olan güneş koruyucular kullanmalıyız.” şeklinde konuştu.

KURU CİLDİ OLAN KREM, YAĞLI CİLDİ OLAN SPREY KULLANMALI



“Güneş koruyucu seçerken hem UVA ve hem UVB’ye karşı filtreli ürünleri tercih etmeliyiz” diyen Uzm. Dr. Egi Losol, önerilerini şu şekilde sıraladı:

“UVA ışınları cam yüzeylerden de geçebildiği için ciltte ince kırışıklıklar, yaşlanma, istenmeyen lekeler ve bazı alerjik reaksiyonları tetikleyebilmektedir.

Dolayısıyla, evde pencere arkasından güneşlenirken de güneş koruyucu sürmeliyiz.

Ayrıca güneş ışınları, cilt kanseri sıklığında artış yapmaktadır. Bu durum özellikle sarışın ve kızıl saç rengi olan yani kolayca bronzlaşamayan kişilerde daha fazla görülmektedir.

Dolayısıyla bu kişilerin en az 50 SPF üstü yüksek korumalı ürünleri tercih etmesinde fayda vardır. Daha koyu cilt rengi olan kumrallar 30 SPF olan ürünler kullanabilirler ancak güneşe karşı hassasiyet yapabilecek bazı ilaçlar veya kozmetikler kullanıyorlarsa onlar da yine yüksek korumalı ürünleri tercih etmeliler.

Kuru cilt yapısı olanlar krem formundaki güneş koruyucuları, yağlı cilt yapısı olanlar ise sprey veya losyon formlarını tercih edilebilir.

Başka bir önemli ayrıntı ise gölgedeyken bile yansıyan ışınlar nedeniyle güneş koruyucuların sürülmeye devam edilmesidir.

Çocuklarda cilt daha hassas yapıda olduğu için 50 SPF ve üstü ürünler tercih edilmelidir.”

KORUYUCU KREMİ GÜNEŞE ÇIKMADAN YARIM SAAT ÖNCE SÜRÜN



Koruyucu krem kullanırken yapılan bazı hataları da sıralayan Uzm. Dr. Egi Losol, şu şekilde konuştu: