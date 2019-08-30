Cilde detoks etkisi yapıyor: Kuru Üzüm!

Kuru üzüm ateş düşürücü etkiye sahiptir ve antibakteriyel özellikler taşır bu yüzden soğuk algınlığı grip gibi hastalıklardan korunmak ve bu gibi hastalıkları atlatmaya yardımcı olmaktadır. Kuru üzüm vücudun asit dengesini sağlar. Vücudun pH dengesini düzenlemeye yardımcıdır. Bunun sonucunda pH dengesine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardan korur. Vücudun pH dengesizliğinden oluşan hastalıklar; gut hastalığı, artrit, kalp hastalıklar ve böbrek taşı vb. Kuru üzümün içerisindeki oleanolik asit diş yapısının korunmasında, diş çürümelerinin önlenmesinde ve diş kırılmalarının engellenmesinde önemli bir rol oynar.

KURU ÜZÜM FAYDALARI NELERDİR?

Kabızlığa İyi Gelir: Kuru üzüm yapısından dolayı lif içeriği yüksek bir yiyecektir. Normalde suyu çekildiği için küçük hacimli gibi görünse de yendikten sonra vücudumuzda su alarak şişmeye başlar. Bağırsaklar da yumuşatıcı bir etkiye sahiptir. Bunun sonucunda tüketildiğinde kabızlığı önler. Sindirimi rahatlatır.

Kilo Vermeye Yardım Eder: Kurutulmuş meyveler fruktoz ve glikoz açısından oldukça zengin meyvelerdir. Ayrıca vücuda sağlıklı bir şekilde potansiyel enerji sağlarlar. Kuru kayısı, kuru incir gibi kurutulmuş meyveler dışında kuru üzüm de vücuda enerji verir. Bu nedenle sporcular yada kolayca kilo vermek isteyen kişiler kuru üzüm tüketmelidir. Diyet listesinde yer alan kuru üzüm faydaları nedeniyle vücudu zinde tutar, enerji verir. Birçok vitamin, mineral ve amino asit içerir. Selenyum ve fosfor gibi minerallerin vücutta emilimini kolaylaştırır.

Kansere Karşı Koruma Sağlar: İyi bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar hücrelerin tahribata uğramasına karşı onları korur. Vücuttaki antioksidan seviyesini arttırması ve bunun sonucunda hücreleri koruma kuru üzümün faydaları arasındadır. Tüm bunların ışığında vücudu kansere karşı korur, kanserli hücrelerin gelişimini engeller. Özellikle kolon kanserine karşı koruma sağlaması kuru üzümün faydaları arasındadır.

Hipertansiyona Karşı Etkili: Uzun yıllar boyunca kuru üzüm tüketen kişilerin kan basıncının dengelendiği, bu sayede de tansiyonlarının düştüğüne inanılmıştır. Tüm bunlar üzerine çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Kuru üzümün kan basıncını nasıl düşürdüğüne dair tam bir bilgi edinilmese de kan basıncı ile arasında bir kolerasyon olduğu gözlemlenmiştir. Potasyum kan basıncını etkileyici özelliğe sahiptir. Kuru üzümün içeriğindeki potasyum miktarı ile kan basıncını düşürdüğü, bu sayede de yüksek tansiyonu düşürücü etki yaptığı düşünülmektedir.

Kansızlık (Anemi) İçin Bire Bir: İçeriğindeki demir sayesinde doğrudan kansızlığa etki ederek şifa sağlar. Aynı zamanda yeni kan oluşumu için gerekli olan B vitaminini de ihtiva eder. İçeriğindeki bakır sayesinde de kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu teşvik eder.

Ateş Düşürücüdür, Bakterilerle Savaşır: Antibiyotik ve antioksidan özellikleri sayesinde bakterilerle, virüslerle savaşır. Viral ve bakteriyel enfeksiyonların sebep olduğu ateşi düşürür.

Göz Sağlığını Korur: Antioksidan özelliğe sahip olması sonucu göz yapısını da korur. İçeriğindeki A vitamini ve beta karoten sayesinde yaşa bağlı görme zayıflığı, katarakt gibi göz rahatsızlıklarının etkisini azaltır.

Kemikleri Korur: Kalsiyum ve bor kemik sağlığını koruyucu etki yapar. Kuru üzüm de içeriğinde kalsiyum ve bor bulundurur. Hatta kurutulmuş meyveler içinde bor içeriği fazla olan kaynaklardan biridir. Özellikle bor, kemik erimesi yani osteoporozu önlemede etkilidir. Ayrıca menopoz döneminde kadınların kemiklerini koruması da kuru üzümün faydaları arasındadır. Ayrıca potasyum da kemik erimesini engeller, kemikleri güçlendirir ve gelişmesine yardım eder.

Dişleri Güçlendirir, Diş Yapısını Korur: Oleanolik asitdiş yapısının korunmasında, diş çürümelerinin önlenmesinde ve diş kırılmalarının engellenmesinde önemşi bir rol oynar. Ayrıca kuru üzümde bulunan fitokimyasallardan biridir. Bu nedenle kuru üzüm diş yapısını korur, dişleri güçlendirir ve dişlerin kolayca zarar görüp kırılmasını engeller.

Vücudun Asit Dengesini Sağlar: Vücuttaki pH oranını dengeleyerek asit seviyesini azaltır. Bunun sonucunda da gut hastalığı, artrit, kalp hastalıklar ve böbrek taşı oluşumu gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlar.

KURU ÜZÜMÜN CİLT İÇİN FAYDALARI NELERDİR?

Herhangi bir hasar oluşumuna karşı cildi korur. Deri hücrelerine, kolajen yapıya zarar vermeyi engelleyecek bir antioksidan gibidir. Bunun sonucunda yaşlanma belirtilerini azaltır. Yaşlılığa bağlı kırışıklık, ince çizgiler ve lekelerin oluşumunu engeller.

Cildi dolgunlaştırır ve onarım sağlar.

Cilt hücrelerini yenileyerek sarkmaları önler.

Kuru üzüm resveratrol adında bir madde içerir. Bu madde sayesinde deri sağlığı korunur. Kan toksik maddelerden arındırılır ve kırmızı hücrelerin üretimi teşvik edilir. Bunun sonucunda cilt daha parlak ve beslenmiş görünür.

Asidoz olarak bilinen kan zehirlenmesi vücudun asit değerinin artması ile ortaya çıkar. Bunun sonucunda ciltte sivilce, çıban ve sedef gibi durumlar oluşur. Kuru üzüm içeriğindeki magnezyum ve potasyum sayesinde vücudun asitlik dengesini ayarlar. Bunun sonucunda da cildi korur.

Karaciğere etki ederek detoks yapar. Böylece temiz ve parlak bir cilt için toksinlerin dışarı atılması sağlanır.

Güneş hasarına karşı da cildi korur. İçeriğindeki amino asitler cilt yenilenmesini sağlar ve güneşin zararlı etkilerine karşı cildi korur. Böylece cilt kanserine karşı koruma sağlanır.

Yeni hücrelerin gelişimini teşvik eden A ve E vitaminlerini içerir. Bu vitaminler sayesinde cilt nemlenir, genç ve esnek bir görünüm kazanır.

KURU ÜZÜMÜN SAÇ İÇİN FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğindeki demir sayesinde saç yapısını korur. Demir eksikliğinde saçlar mat ve cansız görünür, ayrıca ciddi saç dökülmeleri yaşanır. Demir kan dolaşımını arttırır ve saç hücrelerini uyarır. Saçları sağlıklı ve güçlü bir hale getirir.

Önemli miktarda C vitamini içerir ve minerallerin emilimini kolaylaştırır. Bu da doğal saç rengini korumaya yardım eder.

Her gün bir avuç kuru üzüm tüketimiyle kan damarları güçlenir. Bu sayede kepek oluşumu, saç derisinin pul pul dökülmesi ve kafa derisindeki kaşıntı azalır. Deri iltihabı ve saç dökülmesi önlenir. Bu şekilde çevresel faktörler sebebiyle saç dökülmesi önlenmiş olur.

KURU ÜZÜMÜN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğindeki lifler sayesinde vücuttan safranın dışarı atılmasını kolaylaştırır.

Kalp sağlığını koruyucu etkisi vardır.

Kolesterolü dengeler.

Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Bağırsak hastalıklarına karşı koruma sağlaması da kuru üzümün faydaları arasındadır.

Her gün bir avuç ve fazlası kadar kuru üzüm yemek kan şekerini aşırı yükseltebilir. Bu nedenle diyabet yani şeker hastaları kuru üzüm tüketirken dikkatli olmalıdır.