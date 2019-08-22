Bu kür adı gibi mucize taşıyor!

Kuru incir zeytinyağı kürü mucizesi herkesi şaşırtıyor. Mucizevi besinlerin başında gelen zeytinyağı ile vitamin, protein ve mineral zengini kuru incir bir araya gelince oluşan kuru incir zeytinyağı kürünün mucizeleri saymakla bitmiyor. Astım ve öksürüğe iyi gelmesiyle bilinen kuru incir zeytinyağı kürü, hafızayı güçlendirmek ve kolesterolü düzenlemekte de son derece faydalıdır. Kadınlarda doğurganlığı artırma özelliği de bulunuyor.

İŞTE KURU İNCİR ZEYTİNYAĞI KÜRÜ MUCİZESİ

Kuru incir, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermekte, kemiklerimizi ve dişimizi geliştirerek çok daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

İçerdiği vitamin, protein ve mineral sayesinde, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Zeytinyağı da, son derece şifalı bir besindir. Ancak, kuru incir ve zeytinyağını karıştırıp kür yaparsanız mucizelerin katlandığını göreceksiniz.

ZEYTİNYAĞI-İNCİR KÜRÜNÜN YAPILIŞI

Kürün hazırlanışı oldukça kolaydır. Küçük bir kavanoza 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 2 adet kuru inciri dilimleyip zeytinyağına ekleyin. Karışımı, 1 gün boyunca bekletin ve sabah aç karna, incirleri yiyin. Yediğiniz incirlerin yerine yenisini koyun ve bir ay boyunca her gün bu formülü tekrarlayın.

İşte, cinsel sağlıktan kabızlığa kadar kuru incir ve zeytinyağı kürünün faydaları!

KABIZLIĞI GİDERİYOR

Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniliyor.

HAMİLE KALMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Kadınlarda doğurganlığı artıran kuru incir-zeytinyağı kürü sayesinde, kadınların sağlığı güçleniyor.

ASTIM VE ÖKSÜRÜĞÜ KESİYOR

Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlıyor, rahatlatıyor.

Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirleri sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bu kür bu şekilde en az altı ay boyunca devam ettirilmesi önerilir. Ara verilmeden uygulanacak olan bu formül öksürük ve astım problemleri olanlar için inanılmaz bir tedavi metodudur.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını koruyor ve güçlendiriyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendiriyor.

KOLESTEROLÜ DÜZENLİYOR

Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı oluyor.

DİŞ SAĞLIĞINI KUVVETLENDİRİYOR

Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendiriyor. Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruyor.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan, metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı oluyor.