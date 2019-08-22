Bu kür adı gibi mucize taşıyor!

Kuru incir zeytinyağı kürünün mucizeleri saymakla bitmiyor. Yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, kemiklerimizi ve dişlerimizi geliştirmekte oldukça etkileyicidir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz Kuru incir zeytinyağı kürü mucizesi ile ilgili detaylar haberimizde…

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:45
22 Ağustos 2019 Perşembe 10:45
Bu kür adı gibi mucize taşıyor!

Kuru incir zeytinyağı kürü mucizesi herkesi şaşırtıyor. Mucizevi besinlerin başında gelen zeytinyağı ile vitamin, protein ve mineral zengini kuru incir bir araya gelince oluşan kuru incir zeytinyağı kürünün mucizeleri saymakla bitmiyor. Astım ve öksürüğe iyi gelmesiyle bilinen kuru incir zeytinyağı kürü, hafızayı güçlendirmek ve kolesterolü düzenlemekte de son derece faydalıdır. Kadınlarda doğurganlığı artırma özelliği de bulunuyor.

İŞTE KURU İNCİR ZEYTİNYAĞI KÜRÜ MUCİZESİ

Kuru incir, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermekte, kemiklerimizi ve dişimizi geliştirerek çok daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

İçerdiği vitamin, protein ve mineral sayesinde, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Zeytinyağı da, son derece şifalı bir besindir. Ancak, kuru incir ve zeytinyağını karıştırıp kür yaparsanız mucizelerin katlandığını göreceksiniz.

ZEYTİNYAĞI-İNCİR KÜRÜNÜN YAPILIŞI

Kürün hazırlanışı oldukça kolaydır. Küçük bir kavanoza 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 2 adet kuru inciri dilimleyip zeytinyağına ekleyin. Karışımı, 1 gün boyunca bekletin ve sabah aç karna, incirleri yiyin. Yediğiniz incirlerin yerine yenisini koyun ve bir ay boyunca her gün bu formülü tekrarlayın.

İşte, cinsel sağlıktan kabızlığa kadar kuru incir ve zeytinyağı kürünün faydaları!

KABIZLIĞI GİDERİYOR

Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniliyor.

HAMİLE KALMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Kadınlarda doğurganlığı artıran kuru incir-zeytinyağı kürü sayesinde, kadınların sağlığı güçleniyor.

ASTIM VE ÖKSÜRÜĞÜ KESİYOR

Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlıyor, rahatlatıyor.

Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirleri sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bu kür bu şekilde en az altı ay boyunca devam ettirilmesi önerilir. Ara verilmeden uygulanacak olan bu formül öksürük ve astım problemleri olanlar için inanılmaz bir tedavi metodudur.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını koruyor ve güçlendiriyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendiriyor.

KOLESTEROLÜ DÜZENLİYOR

Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı oluyor.

DİŞ SAĞLIĞINI KUVVETLENDİRİYOR

Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendiriyor. Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruyor.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan, metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı oluyor.

ilgili yazılar
Herkesin merak ettiği soru: Kan grupları nasıl belirlenir?
Herkesin merak ettiği soru: Kan grupları nasıl belirlenir?
Gizemini koruyor! Nasıl oluştuğu bilinmiyor...
Gizemini koruyor! Nasıl oluştuğu bilinmiyor...
Kusursuz makyaj temizleyici: Acı badem yağı
Kusursuz makyaj temizleyici: Acı badem yağı
Yeşil eriğin sağlığa 7 faydası!
Yeşil eriğin sağlığa 7 faydası!
Hareketsiz yaşamın ağır sonucu: Hemoroid
Hareketsiz yaşamın ağır sonucu: Hemoroid
Geleneksel ata sporumuz: Cirit nasıl oynanır?
Geleneksel ata sporumuz: Cirit nasıl oynanır?
En Yeniler
Astım krizini tetikleyen 20 neden!
Astım krizini tetikleyen 20 neden!
Rüyada düştüğünüzü mü gördünüz? Bu iyiye işaret olabilir
Rüyada düştüğünüzü mü gördünüz? Bu iyiye işaret olabilir
Tangoya mı başlayacaksınız? İşte 10 farklı tango stili
Tangoya mı başlayacaksınız? İşte 10 farklı tango stili
Ciltteki sivilceleri yok ediyor: Kestane balı!
Ciltteki sivilceleri yok ediyor: Kestane balı!
Kusursuz makyaj temizleyici: Acı badem yağı
Kusursuz makyaj temizleyici: Acı badem yağı
Yaşam tarzlarını etkileyen sanat: De stijl!
Yaşam tarzlarını etkileyen sanat: De stijl!
Herkesin merak ettiği soru: Kan grupları nasıl belirlenir?
Herkesin merak ettiği soru: Kan grupları nasıl belirlenir?
Beyti kebabını evde yapmayı denediniz mi? İşte tarifi
Beyti kebabını evde yapmayı denediniz mi? İşte tarifi
Rüyanızda sınava geç mi kalıyordunuz? İşte anlamı
Rüyanızda sınava geç mi kalıyordunuz? İşte anlamı
Bu kür adı gibi mucize taşıyor!
Bu kür adı gibi mucize taşıyor!
Bacak bacak üstüne atmanın getirdiği rahatsızlıklar!
Bacak bacak üstüne atmanın getirdiği rahatsızlıklar!
İshali önlemenin 3 yolu!
İshali önlemenin 3 yolu!
Geleneksel ata sporumuz: Cirit nasıl oynanır?
Geleneksel ata sporumuz: Cirit nasıl oynanır?
Meyan kökünün en etkili 10 faydası
Meyan kökünün en etkili 10 faydası
Parkinson'un 11 belirtisi ve tedavi yöntemi!
Parkinson'un 11 belirtisi ve tedavi yöntemi!
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin