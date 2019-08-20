Kuru fasulye kalp krizi riskini azaltıyor

Kuru fasulyenin pek çok faydası vardır. Bebek ve çocukların kemik gelişiminde etkili folik asit ve demir içeriği zengin olduğundan hamilelikte tüketilmesi tavsiye edilir. Protein, minarel ve vitamin içeriğiyle pek çok hastalığa karşı bağışıklık sistemini güçlendiren kuru fasulye kolaylıkla marketlerde bulunabilir. Bağırsakların rahat çalışmasını sağlayan, kabızlığa iyi gelen kuru fasulyenin faydalarını derlediğimiz haberimiz sizlerle…

İŞTE KURU FASULYENİN FAYDALARI

Protein deposu kuru fasulye baklagillerin en sevileni ve en faydalısıdır. Kış aylarında protein, mineral ve vitamin içeriğiyle pek çok hastalığa karşı vücudun bağışıklığını güçlendirir.

Ülkemizde sevilerek tüketilen kuru fasulyenin boncuk, şeker, göbekli, horoz, barbunya, börülce, dombay ( manda ) fasulyesi gibi türleri vardır. Kuru fasulyeden; etli kuru fasulye, etsiz kuru fasulye, sucuklu kuru fasulye, zeytinyağlı kuru fasulye, piyaz yapılır. Aşure çeşnisi olarak kullanılır.

Protein, inorganik tuzlar, besin lifi, folik asit, demir ve potasyum başta olmak üzere mineraller, A, B ve C vitaminleri içeren kuru fasulyenin faydaları ise saymakla bitmiyor.

KURU FASULYE FAYDALARI

Kalp krizi riskini azaltır.

Kemikleri güçlendirir, enerji verir.

Tok tutar düşük kalori içerir.

Kırmızı eti tüketmeyenlerin kırmızı et yerine tercih ettiği besinlerdendir. ( Kırmızı etin yerini tuttuğu söylenir. Protein içeriği açısından etin yerine tutar. )

Karaciğer yetmezliğine iyi gelir.

Böbrek taşları oluşumunu azaltır dökülmesinde yardımcıdır.

Kalp çarpıntısına iyi gelir.

Kötü kolesterolu düşürür.

Bağırsakların rahat çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir.

Kalp ve damar tıkanıklığa ve yüksek tansiyona karşı korur.

Bebeğin ve çocukların kemik gelişiminde etkili folik asit ve demir içeriği zengin olduğundan hamilelikte tüketilmelidir, çocuklara yedirilmelidir. Beyin ve sinir sistemi sağlığı için kullanılması gereken gıdalardandır.

Eti az tüketebilenler veya farklı nedenlerden dolayı tüketemeyenler için kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi bakliyatlara protein içeriklerinin zenginliği açısından ağırlık verilmesi gerekir.