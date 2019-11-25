Akşam ıslatılıp ertesi gün yapılıyor: Kuru börülce çorbası tarifi

Börülceler akşamdan ıslatılınca daha kısa sürede pişerler fakat hızlı bir şekilde kuru börülce çorbası yapılmak isteniyorsa düdüklü tencere ile ıslatmadan pişirme süresini en aza indirebilirsiniz. Çeşitli baharatlarla süsleyebileceğiniz kuru börülce çorbası nasıl yapılır merak ediliyor.

KURU BÖRÜLCE ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı

Haşlanmış kuru börülce

1 adet soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

3 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı su

1 çay bardağı haşlanmış pirinç

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı limon suyu

1 adet defne yaprağı

ÜZERİNE

Susam

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

YAPILIŞI

İnce kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Üzerine bir gece öncesinden suda bekletilmiş ve haşlanmış kuru börülce, tavuk suyu ile su ilave edip kaynamaya bırakın. Unu limon suyunda açın ve tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak çorbaya ilave edin. Defne yaprağını da ekleyin ve bir taşım daha kaynatın. Daha sonra defne yaprağını içinden çıkartıp çorbayı blenderden geçirin. Servis tabağına alıp üzerine dereotu ve susam serpin. Sıcak olarak servis yapın.

