Kullanılmayan eşyalardan bez bebek yaptı, şimdi Avrupa'dan sipariş alıyor

Koronavirüsten dolayı ev hayatını fırsata çeviren kadın girişimcilerin sayısı arttı. Bu isimlerden biri de Tunceli'de yaşayan Ayten Yeşiltaş. Yeşiltaş, kullanılmayan ev eşyalarından bez bebekler yapmaya başladı. Hobi olarak başladığı uğraşını, kısa sürede karlı bir işe dönüştüren, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden de sipariş almaya başladığını ifade eden Yeşiltaş, "Pandemi sürecinin sıkıcı olduğunu söyleyenlere evde üretim yapmalarını tavsiye ediyorum." dedDHA'da yer alan habere göre Tunceli’de yaşayan Ayten Yeşiltaş, pandemi sürecinde yeğenlerine evde kullanılmayan bez ve eşyalardan bez bebek yapmaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre Tunceli’de yaşayan Ayten Yeşiltaş, pandemi sürecinde yeğenlerine evde kullanılmayan bez ve eşyalardan bez bebek yapmaya başladı.



Yeşiltaş, ürettiği bez bebekleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Siparişler almaya başlayan Yeşiltaş, bütün gününü bez bebek yapımına ayırmaya başladı. Paylaşımlara devam eden Yeşiltaş, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden sipariş almaya başladı.



"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DAHA ÇOK ÜRETTİM"

Pandemi döneminde yeğenleriyle evde otururken artık ip ve kumaşlardan bebek yapmaya başladığını dile getiren Yeşiltaş, şu şekilde konuştu:

"Bu süreçte üretimlerim daha fazla artmaya başladı. Bu bebeklerin otantik oluşuna kendimiz karar veriyoruz. Kıyafetini ve iplerini ona göre ayarlıyorum. Anneannelerimiz bize çocukken bunları yapıyordu. Onlar ahşap kullanıyordu. Bende ip ve bezleri kullanıyorum. Otantik oluşu daha çok ilgi çekti. Bizim de çocukluğumuzdan bildiğimiz oynadığımız bebekler. Bez oldukları için daha sağlıklı. En azından kimyasal madde yok içinde. Çocukların daha çok kullanabilecekleri bir ürün.”

"ALMANYA VE İNGİLTERE’DEN SİPARİŞ ALIYORUM"

Ürettiği bebekleri sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra Avrupa ülkelerinden sipariş aldığını belirten Yeşiltaş, şunları söyledi: