İnsanlığı kurtaran icatlar: Kuduz aşısı

Kuduzu önlemek için kullanılan bir aşı, kuduza aşısıdır. Bir köpek ya da yarasa ısırığı gibi virüse maruz kaldıktan sonra ve bir süre önce kuduzları önlemek için kullanılabilen kuduz aşısı hem güvenli hem de etkilidir. Kuduz aşısını kim bulmuştur? Sorusunu sizin için yanıtladık…

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:15
19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:15
İnsanlığı kurtaran icatlar: Kuduz aşısı

1882 senesinde mikroskopla bile görülemeyen kuduz virüsünü keşfedilmiştir. Daha sonra kuduz mikrobu verilen tavşanın omuriliğinin kurutulmasından elde edilen madde, kuduz aşısı olarak kullanılmıştır. Kuduz aşıları her yaş grubunda güvenle kullanılabilmektedir. İnsanların yaklaşık yüzde 5 ila 15’inde ateş, baş ağrısı veya mide bulantısı olabilir.

KUDUZ AŞISINI KİM BULDU, NASIL BULUNDU?

Kuduz aşısı,  kuduz mikrobu taşıyan, köpek veya yarasa gibi bir hayvanın ısırması ile virüse maruz kaldıktan sonra iyileştirmek için veya risk altında bulunan insanları koruma amacıyla yapılmaktadır. Yaklaşık üç doz aşıdan sonra gelişen bağışıklık uzun süreli koruma sağlar. Kuduz aşısı insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da etkilidir. Bu nedenle köpeklere aşı yaptırmak, kuduzun insanlara yayılmasını önlemede çok etkilidir.

Louis Pasteur Fransız kimyacı ve mikrobiyoloji biliminin kurucusudur. 27 Aralık 1822’de doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Arbois’taki okullarda tamamladıktan sonra Besanson’daki Kraliyet Yüksekokuluna girdi. Paris’teki Yüksek Öğretmen Okulunda1845’te lisansüstü, 1847’de de doktora çalışmasını tamamladı. 1857’de mezun olduğu okula dönerek, 1867’ye kadar orada ilmi etüdler direktörü olarak çalıştı.

Pasteur, ipek böceğinde rastlanan ve ipek endüstrisini tehdit eden hastalık üzerine çalışmalar yapıyordu. Hastalığa, toprakta ölü hayvan kemiklerinde hayatiyet sürdüren, bir çeşit basilin sebep olduğunu buldu. 1882 senesinde ise mikroskopla dahi görülemeyen kuduz virüsünü keşfetti. Daha sonra kuduz mikrobu verilen tavşanın omuriliğinin kurutulmasından elde edilen maddeyi, kuduz aşısı olarak kullandı.

1862’de İlimler Akademisine, 1873’te Tıp Akademisine seçildi. 1888’de yeni kurulan Pasteur Enstitüsünün direktörü oldu. Pasteur, mikroorganizmaların fermantasyona ve hastalığa sebep olduğunu ispatladı. Kuduz, şarbon ve tavuk kolerası gibi hastalıklar için aşıyı bulup tatbik eden ilk kişi Pasteur’dür.

Pasteur, sağlığını kaybedinceye kadar kendisini ilme adayarak çalıştı. 28 Eylül 1895’te Saint-Cloud’da öldü.

Kuduz aşıları her yaş grubunda güvenle kullanılabilir. İnsanların yaklaşık yüzde 35 ila 45’inde enjeksiyon yerinde kısa bir kızarıklık ve ağrı oluşur. İnsanların yaklaşık yüzde 5 ila 15’inde ateş, baş ağrısı veya mide bulantısı olabilir. Kuduz mikrobuna maruz kaldıktan sonra, aşının kullanımında herhangi bir kontrendikasyon bulunmamaktadır.

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