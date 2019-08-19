Küçük göz makyajla büyük gösterilebilir mi?

Gözlerinizin derinliği makyajsızken boyutlandırılmadığı için yalın durabilir. Ancak onu renk ve gölgeler ile ön plana çıkarmak sizin elinizde. Göz makyajınıza ayıracağınız birkaç dakika sizi daha etkili bakışlı bir kişiliğe büründürecektir. Öncelik kendi bedenimize olan sevgi ve ilgiden bu makyaj tarzını benimsemekten geçiyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:37
19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:37
Küçük göz makyajla büyük gösterilebilir mi"

Kadınların girdikleri ortamda ilk dikkat çeken gözleri ve dudaklarıdır. Küçük gözlerine çözüm arayan kadınlara makyaj yaparken uygulayacağınız bir kaç tüyo vereceğiz. Güzel gözleriniz derin bir anlam kazanacak, girdiğiniz davetlerde dikkatleri üstünüze toplayacaksınız. Hatta fotoğraf karelerinde olmaktan hoşlanmayanlar bundan böyle fotoğraf karelerinde gözlerinin gizemini görünce mutlu olacak. İlk olarak göz altlarınızın mor halkalarından başlamalısınız. Mor halkaları yok etmenin yolu düzenli uykudan geçer. Lütfen uyku düzeninize dikkat edin. Yine de bu halkaları kapatmak için kapatıcılar imdadımıza hemen yetişecektir.

Eyelinerlar kadınların vazgeçilmezi. Ama eylenirın beyaz rengini tercih edip göz kapaklarınızda kullanarak gözünüzün aydınlığını ortaya çıkarmayı hiç düşündünüz mü? Rimel imdadımıza yetişecektir bu arada. Rimel kullanmadan önce kirpik kıvırıcı ile kıvırdıktan sonra rimel sürmeniz uzun süre kıvrımlı kalmasını sağlayacaktır. Kirpiklerinize yapacağınız ufak dokunuş gözlerinizi olduğundan büyük göstermeye yardımı olacaktır. Göz üstüne süreceğiniz kahverengi bir far gözünüzün büyük gözükmesine zemin hazırlayacaktır.

Her şeyi yola koyduk derken kaşlarınızı unutmayın! Kaşlar gözlerinizin yalın halini ortaya sergileyen organımızdır. Kaşlarınızı kalın tutmamaya özen gösterirken; çokta ince olamamasına dikkat etmelisiniz. Gözlerinizin daha büyük görünmesi için yapacağınız basit hilelerden biri ise  göz altlarınıza süreceğiniz açık renk bir far ile farkındalığınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Son rötüşe gelince; göz pınarlarınıza ufak bir dokunuşla süreceğiniz toz bir aydınlatıcı gözlerinizdeki büyüyü ve gizemi ortaya çıkardığı gibi küçük gözlerinizi büyük gösterecekti.

Önce kendimizi sevmekten başlamalı, kendimize bakmayı adet haline getirmeliyiz...

ilgili yazılar
Erken teşhis hayat kurtarır: Meme kanserinin belirtileri
Erken teşhis hayat kurtarır: Meme kanserinin belirtileri
Kronik böbrek hastalığından korunmanın 8 altın kuralı
Kronik böbrek hastalığından korunmanın 8 altın kuralı
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Hareketsiz yaşam inme geçirmeye sebep oluyor!
Hareketsiz yaşam inme geçirmeye sebep oluyor!
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Uyuşma ve karıncalanma hissi neden oluşur?
Uyuşma ve karıncalanma hissi neden oluşur?
En Yeniler
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Gözlerinizin güzelliği ortaya çıksın!
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Rüyada ev gören kişi yeniliklere açık olsun
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Kıyafetleri rekor ücretlerle satılıyor!
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Rafine şekere doğal alternatif: İncir
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Güzelliğinizden de hijyenden de ödün vermeyin
Rüyada ağladığınızı mı gördünüz? İşte nedeni
Rüyada ağladığınızı mı gördünüz? İşte nedeni
Etli ekmeğin en lezzetli tarifi!
Etli ekmeğin en lezzetli tarifi!
Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır?
Herkesin yaşadığı o garip his: Dejuvu neden yaşanır?
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Kiraz sapı çayı ile iç organlarınız temizlenecek
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi
Erken teşhis hayat kurtarır: Meme kanserinin belirtileri
Erken teşhis hayat kurtarır: Meme kanserinin belirtileri
Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!
Ata Demirer kıyafetiyle tam not aldı!
Avuç içi terlemesini engellemenin 6 yolu
Avuç içi terlemesini engellemenin 6 yolu
Uzun soluklu faydası etkiliyor: Hurma özü
Uzun soluklu faydası etkiliyor: Hurma özü
Kronik böbrek hastalığından korunmanın 8 altın kuralı
Kronik böbrek hastalığından korunmanın 8 altın kuralı
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin