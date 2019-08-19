Küçük göz makyajla büyük gösterilebilir mi?

Kadınların girdikleri ortamda ilk dikkat çeken gözleri ve dudaklarıdır. Küçük gözlerine çözüm arayan kadınlara makyaj yaparken uygulayacağınız bir kaç tüyo vereceğiz. Güzel gözleriniz derin bir anlam kazanacak, girdiğiniz davetlerde dikkatleri üstünüze toplayacaksınız. Hatta fotoğraf karelerinde olmaktan hoşlanmayanlar bundan böyle fotoğraf karelerinde gözlerinin gizemini görünce mutlu olacak. İlk olarak göz altlarınızın mor halkalarından başlamalısınız. Mor halkaları yok etmenin yolu düzenli uykudan geçer. Lütfen uyku düzeninize dikkat edin. Yine de bu halkaları kapatmak için kapatıcılar imdadımıza hemen yetişecektir.

Eyelinerlar kadınların vazgeçilmezi. Ama eylenirın beyaz rengini tercih edip göz kapaklarınızda kullanarak gözünüzün aydınlığını ortaya çıkarmayı hiç düşündünüz mü? Rimel imdadımıza yetişecektir bu arada. Rimel kullanmadan önce kirpik kıvırıcı ile kıvırdıktan sonra rimel sürmeniz uzun süre kıvrımlı kalmasını sağlayacaktır. Kirpiklerinize yapacağınız ufak dokunuş gözlerinizi olduğundan büyük göstermeye yardımı olacaktır. Göz üstüne süreceğiniz kahverengi bir far gözünüzün büyük gözükmesine zemin hazırlayacaktır.

Her şeyi yola koyduk derken kaşlarınızı unutmayın! Kaşlar gözlerinizin yalın halini ortaya sergileyen organımızdır. Kaşlarınızı kalın tutmamaya özen gösterirken; çokta ince olamamasına dikkat etmelisiniz. Gözlerinizin daha büyük görünmesi için yapacağınız basit hilelerden biri ise göz altlarınıza süreceğiniz açık renk bir far ile farkındalığınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Son rötüşe gelince; göz pınarlarınıza ufak bir dokunuşla süreceğiniz toz bir aydınlatıcı gözlerinizdeki büyüyü ve gizemi ortaya çıkardığı gibi küçük gözlerinizi büyük gösterecekti.

Önce kendimizi sevmekten başlamalı, kendimize bakmayı adet haline getirmeliyiz...