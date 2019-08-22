Her 10 kişiden 1'inde görülebiliyor: Böbrek hastalığı

Kronik böbrek hastalığı vatandaşlar tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaktadır. Yüksek tansiyon, kansızlık, kalp ve kan damarı hastalıklarına neden olabilen; kronik böbrek hastalığı, böbrek fonksiyonlarında önemli bir azalmaya olduğunda ortaya çıkar. Her 10 kişiden birinde görülebilen kronik böbrek hastalığı, erken teşhis edildiğinde komplikasyon riskini azalır.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:06
22 Ağustos 2019 Perşembe 09:06
Her 10 kişiden 1'inde görülebiliyor: Böbrek hastalığı

Kronik böbrek hastalığını sizler için araştırdık. Kronik böbrek hastalığının en bilinen nedenleri; enfeksiyonlar, böbrekteki iltihaplı rahatsızlıklar, idrar sistemindeki sorunlardır. Bunların dışında sağlıklı yaşam için günde 5 gram tuz alınması yeterli iken toplumumuzda günlük tuz tüketimi bunun üç katı kadardır ve bu tuz oranı böbreklerimiz için oldukça zararlıdır. 

İŞTE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

Kronik böbrek hastalığı, böbrek işlevinin yıllar süren uzun bir dönemde ilerleyici kaybı ile karakterizedir. Böbrek işlevinin kaybı kritik bir düzeye ulaştığında böbrek yetmezliği gelişir ve vücudun tüm organlarını etkileyen ciddi sorunlar ortaya çıkar.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI SIK MIDIR?

Dünyada her 10 kişiden birinde böbrek hastalığı bulunmaktadır. Ülkemizdeki durum daha da kötüdür. Türk Nefroloji Derneği’nin yaptığı büyük bir tarama çalışması, Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı bulunduğunu göstermiştir.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞININ SONUÇLARI NELERDİR?

Kronik böbrek hastalığı sıklıkla sessiz seyreder ve sinsi bir şekilde ilerler, özellikle erken evrelerde belirti vermeyebilir. Bu nedenle birçok hastaya zamanında tanı konulamaz. Teşhis edilemeyen kronik böbrek hastalığı iki önemli sonuca yol açar:

  • Böbrek işlevinin ilerleyici kaybı sonucu son dönem böbrek yetmezliği gelişmesi, bu evreye ulaşan hastaların yaşamını sürdürebilmesi için diyaliz veya böbrek nakli tedavilerinin uygulanması gerekir. Bu tedavilerin maliyeti oldukça yüksektir.
  • Özellikle eşlik eden kalp-damar hastalıklarına bağlı erken ölüm riski, kronik böbrek hastalığı olan bireylerde genel toplumdan 10-30 kat daha yüksektir.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Kronik böbrek hastalığı erken dönemde saptanır ve uygun şekilde tedavi edilirse ilerlemesi engellenebilir veya yavaşlatılabilir ve yüksek ölüm riski azaltılabilir. Hastalığın tedavisi diyet ve bazı ilaçlardan oluşur. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa yararı o kadar fazla olur.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞININ TANISI ZOR MUDUR?

Kronik böbrek hastalığının tanısı oldukça kolay ve ucuzdur. Kanda kreatinin ve idrarda protein ölçümü tanının büyük oranda konulmasını sağlar.

KİMLER RİSK ALTINDADIR?

  • Diyabetiniz var mı?
  • Kan basıncınız yüksek mi?
  • Kalp hastası mısınız?
  • Ailenizde böbrek hastası var mı?
  • Kilonuz fazla mı?
  • Sigara içiyor musunuz?
  • Yaşınız 60’dan büyük mü?

Bu sorulardan en az birisine yanıtınız evet ise kronik böbrek hastalığı için risk altındasınız.

Test yaptırmak üzere doktora başvurunuz.

BÖBREKLERİNİZ DE YAŞLANIR, TIPKI SİZİN GİBİ

Kronik böbrek hastalığı her yaşta görülebilir, ancak yaş ilerledikçe hastalığın sıklığı giderek artar. Öyle ki, 55-75 yaş grubundan kişilerin  % 20-30’unda, 75 yaşın üzerindeki kişilerin ise yaklaşık yarısında kronik böbrek hastalığı mevcuttur. Yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak, 40 yaşından sonra böbreğin süzme işlevi her yıl % 1 oranında azalır. Ayrıca yaş ilerledikçe sıklığı artan diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıkları da böbreklerin bozulmasına yol açar. Bu nedenle 60 yaşından büyük kişilerin yılda en az bir kez böbreklerini kontrol ettirmesi gerekir.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

Evet

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN 8 ALTIN KURAL:

Düzenli egzersiz yapın

Sağlıklı beslenin ve vücut ağırlığınızı koruyun

Tuzu azaltın

Yeterli sıvı alın

Sigara içmeyin

Ağrı kesici ilaçlardan kaçının

Kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün

Risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirin

DAHA AZ TUZ, DAHA SAĞLIKLI YAŞAM

Sağlıklı yaşam için günde 5 gram tuz alınması yeterlidir. Oysa toplumumuzda günlük tuz tüketimi bunun üç katı kadardır. Aşırı tuz tüketimi hipertansiyon, kalp hastalıkları, inme ve kronik böbrek hastalığı için çok önemli bir risk faktörüdür. Ayrıca mide, akciğer ve mesane gibi bazı kanserlerle ve osteoporozla da ilişkisi gösterilmiştir. Günlük tuz tüketiminin 5-6 grama düşürülmesi kalp hastalıkları, inme ve kronik böbrek hastalığına bağlı ölümleri % 20 oranında azaltabilir. Siz de sağlığınız için daha az tuz tüketin.

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