Krep nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte en kolay ve pratik krep tarifi

Türk mutfağının ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ve internette birçok kişi tarafından yapılışı merak edilen sade krep, içinde bulunan birçok besin öğeleriyle tam bir protein deposu olarak bilinir. Sade krep olarak bilinen bu tarifi evinizde bulunan basit malzemelerle hatta çocuklarınızında kolaylıkla yapabileceği bu tarifi evinizde bulunan basit malzemelerle hazırlayabilirsiniz. İşte tatlı ve tuzlu olarak servis edilebilen kolay krep tarifinin püf noktaları



SADE KREP TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

-4 adet yumurta

-2 su bardağı su

-2 su bardağı süt

-1 buçuk su bardağı un

-1 çay kaşığı tuz

-Tava için tereyağı

SADE VE KOLAY KREP NASIL YAPILIR?

1. adım: Mükemmel bir krep için ilk adım yanmaz yapışmaz bir teflon tava.

2. adım: Un, su, süt ve tuzu aynı kapta iyice çırpalım. Topaklanmamasına dikkat edelim.

3. adım: Tavayı yüksek ateşte iyice ısıtalım ardından bir çay kaşığı yapı üzerinde gezdirelim. Yaptığımız karışımdan bir kepçe tavaya döküp yayalım.

4.adım: Döktüğünüz karışım iyice piştikten sonra diğer yüzünü çevirin hafif koyu bir görünümde olmalı.

5. adım: Servis tabağına aldığınız krepleriniz hazır. Dilerseniz pudra şekeri ve çilek ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!