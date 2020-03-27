KPSS sınavının ertelenmesi sınav kaygısını artırır mı?

KPSS ile ilgili detaylar araştırılıyor. KPSS ne zaman olacak? Sınav müfredatı nasıl olacak? gibi sorular merak ediliyor. Peki, sınavların ertelenmesinin öğrencinin psikolojisine etkisi nasıl olacak?

KPSS gibi önemli sınavların tarihlerinde ve konularında yapılan değişikliğin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Öğrencilerin öncelikle sakin olması konusunda uyarıda bulunan Psikolog Derya Yalçınkaya, öğrencilerin bu durumu fırsata çevirmesi gerektiğini söyledi. Mor Papatya'ya değerlendirmelerde bulunan Yalçınkaya, sınavlara hazırlanan öğrencilerin bu süreci evde daha çok ders çalışarak geçirmesi gerektiğini aktardı.

KAYGI STRESE YOL AÇAR

Sınavın ertelenmesinin öğrencinin çalışma planını etkilememesi gerektiğini belirten Yalçınkaya,”Ders çalışma planı sınav tarihine göre yapılır. Sınavın ertelenmesi olsa da bitse düşüncesinden uzaklaştırdığı için kaygı yaratabilir. Ama aslında bu öğrencinin daha çok çalışması için bir fırsattır ve iyi değerlendirilmelidir.” Dedi.

SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK?

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak. KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.

MÜFREDAT AÇIKLANDI

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.

12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.

12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.