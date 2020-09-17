Kozmetikte paraben tehlikesine dikkat! Paraben meme kanseri riskini artırabilir

Kozmetik ve kişisek bakım ürünlerinin birçoğunda paraben bulunuyor. Parabenin kanser riskine karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, ürünleri satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini satın alırken parabene dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ali Balevi, “Güncel araştırmalar parabenin bebek ve çocuklarda gelişimsel gerilik, yetişkinlerde kısırlık, kanser, erken yaşlanma gibi pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendirdi.” dedi.



Kamuoyuna yazılı açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ali Balevi, son dönemde özellikle kişisel bakım, kozmetik, gıda ve ilaçlarda karşımıza çıkan paraben tartışmalarına açıklık getirdi.

ÜRÜNLERİN İÇİNDEKİ KISIM OKUNMALI

Doç. Dr. Ali Balevi şu ifadelere yer verdi:

"Vücuda zehir saçan parabenin zararlarına her gün yenisi ekleniyor. Son güncel araştırmalarda parabenin, sadece uygulandığı yerin yüzeyinde kalmayarak cilde, dokulara, kan ve idrara dahi geçtiği klinik olarak tespit edildi. Parabenin meme kanseri riskini arttırdığı yönünde pek çok çalışma mevcut. Bu yüzden ürün satın alırken dikkatli olmalı, özellikle ürünlerin içindekiler kısmını dikkatli bir şekilde okumalısınız.”

BEBEKLERDE ZİHİNSEL VE GELİŞİMSEL BOZUKLUK

Parabenlerin hem zehirli hem de toksik özellik taşıdığının altını çizen Balevi, “Paraben, bebek ve çocuklarda gelişimsel bozukluklar, öğrenme sorunları, zamanla artan üreme bozuklukları ve bağışık sistemi sorunları yaratabiliyor. Ayrıca deride egzama gibi deri hastalıklarına, tahriş ve alerjik tepkimelere neden oluyor. Vücutta östrojen hormonunu taklit eden madde olarak da bilenen parabenler hormon üretimine müdahale ederken endokrin sistemini bozuyor. Bu etkilerin oluşması için kullanılan ürünün yüzde 25'den fazla paraben içermesi ihtimalleri artırıyor. Aldığımız kozmetik ürünlerin içindekiler kısmına bakmamız bu nedenle fazlasıyla önemlidir.” bilgisini verdi.

YAŞLILIK KARŞITI KREMDE ERKEN YAŞLANMA RİSKİ

Parabenin erken yaşlanmaya neden olacağından bahseden Balevi, cildi gençleştirmek için kullanılan parabenin erken yaşlanmaya neden olması biraz ironik bir durum olduğunu ifade etti.

Yapılan araştırmaların parabenlerin güneş ışınlarına karşı hassasiyeti artırdığı yönünde olduğunu dile getiren Balevi, “Bu nedenle cildimiz daha fazla zarar görerek erken yaşlanma problemi ile karşılaşıyor. Cilt hücreleri normale oranla daha süratli bir şekilde ölür ve bu da cildimiz için oldukça sağlıksız bir durum.” dedi.

ÜRÜNDEKİ PARABEN NASIL ANLAŞILIR?

Birçok firma ticari kaygılardan dolayı, kullanım etiketlerinde paraben ve türevleri şeklinde tüketiciyi bilgilendirmedikleri ifadesini kullanan Balevi, sözlerine şöyle devam etti: