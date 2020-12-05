Köz patlıcanlı meze nasıl yapılır? Patlıcanlı meze tarifi

Meze tarifleri arasında köz patlıcan mezesi sevilerek tüketiliyor. Peki, köz patlıcan mezesi nasıl yapılır? Tadına doyum olmayan patlıcanlı meze tarifi haberimizde...



Patlıcanlı meze için önce patlıcanları ocakta veya fırında közleyin. Ardından temizleyin ve bir tabağa alın. Yine sarımsaklı yoğurtla karıştırın. Üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Yoğurtla sevmeyenler patlıcanları sirke ve limonla da karıştırabilir. Afiyet olsun...