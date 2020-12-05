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05 Aralık 2020 Cumartesi 18:07 | Son Güncelleme:

Köz patlıcanlı meze nasıl yapılır? Patlıcanlı meze tarifi

Köz patlıcanlı meze nasıl yapılır" Patlıcanlı meze tarifi

"Köz patlıcan mezesi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Meze tarifleri arasında çok sevilen köz patlıcan meze tarifi haberimizde...

Meze tarifleri arasında köz patlıcan mezesi sevilerek tüketiliyor. Peki, köz patlıcan mezesi nasıl yapılır? Tadına doyum olmayan patlıcanlı meze tarifi haberimizde...

Patlıcanlı meze için önce patlıcanları ocakta veya fırında közleyin. Ardından temizleyin ve bir tabağa alın. Yine sarımsaklı yoğurtla karıştırın. Üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Yoğurtla sevmeyenler patlıcanları sirke ve limonla da karıştırabilir. Afiyet olsun...

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