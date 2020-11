KOVİD-19'a karşı bilimsel etkisi kanıtlandı! Virüse deva zeytin yaprağı çayı

Zeytin yaprağında bulunan oleuropein isimli etkin maddenin virüs ile savaşta etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bu durumun ardından zeytin yaprağına ilginin artmasıyla birlikte birçok kişi zeytin yaprağı çayı tarifi araştırmaya başladı.



İHA'da yer alan habere göre Tüm dünyada Koronavirüs (Kovid 19) ile mücadele devam ederken zeytin yaprağında bulunan oleuropein isimli etkin maddenin virüs ile savaşta önemli bir argüman olduğunun duyulması üzerine zeytin çayı ve ekstratına karşı büyük bir ilgi başladı.

"PEK ÇOK İNSAN İÇMEYE BAŞLADI"



Zeytin çayı ve ekstratı üzerine bilgi veren Prof. Dr. Gülendam Tümen, şu bilgileri verdi:

“Oleuropein bu kadar aktif bir Kovid’e karşı antiviral aktivite gösteriyorsa; bizde şöyle düşündük. Neden bizim ülkemiz dünyada en fazla zeytin alanına sahip? Yani zeytinin metrekare olarak hesaplandığında en yüksek Türkiye’de. Yani dünyada bir numara biziz. Diğer yandan üretimde ise maalesef dördüncü sıradayız. İspanya birinci sırada. Ama gene den dünyada sayılı zeytin yetiştiricilerinden olduğumuza göre, bu yaprakları niye değerlendirmeyelim dedik. Sayın Albayrak’ın desteği ile bunu her yere duyuralım, hiçbir ama gütmeden, her hangi bir ticari amaç gütmeden her kes evinde zeytin yaprağı çayını en azından içsin diye düşündük. Gerçekten pek çok insan içmeye başladı. Bu çok sevindirici. Ama diğer taraftan ileri düzeyde, daha fazla etki almak istiyorsak tabii zeytin yaprağı ekstesini kullanmak çok daha iyi.”