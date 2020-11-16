Kovid-19 prematüre bebekler için risk oluşturabilir

Türkiye'de her 10 bebekten birinin prematüre olarak doğduğunu belirten Prof. Dr. Esin Koç, bu bebeklerin zamanında doğan akranlarıyla benzer hayatta kalma ve kaliteli yaşam şansını yakalayabilmeleri için bu alanda eğitim görmüş yeni doğan uzmanlarının önemine dikkati çekti.

AA'da yer alan habere göre Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre bebeklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Esin Koç, Kovid-19 salgınının sadece yetişkin ve yaşlı nüfus için değil, gebeler, bağışıklığı henüz oluşmamış yeni doğan dönemi bebekler ve özellikle de erken doğmuş prematüre bebekler açısından da risk oluşturabileceğini belirtti.

BEBEKTEKİ BULGULARA DİKKAT

Kovid-19 salgını konusunda, hastalığın sadece yetişkinler ve yaşlı nüfus için tehlike yarattığı yönünde bir algı oluştuğuna dikkati çeken Prof. Dr. Koç, şunları kaydetti: