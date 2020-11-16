Kovid-19 prematüre bebekler için risk oluşturabilir
Türkiye'de her 10 bebekten birinin prematüre olarak doğduğuna dikkat çeken uzmanlar, koronavirüs sürecinde prematüre doğan bebeklerin ailelerine tavsiyede bulundu.
Türkiye'de her 10 bebekten birinin prematüre olarak doğduğunu belirten Prof. Dr. Esin Koç, bu bebeklerin zamanında doğan akranlarıyla benzer hayatta kalma ve kaliteli yaşam şansını yakalayabilmeleri için bu alanda eğitim görmüş yeni doğan uzmanlarının önemine dikkati çekti.
AA'da yer alan habere göre Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre bebeklerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Esin Koç, Kovid-19 salgınının sadece yetişkin ve yaşlı nüfus için değil, gebeler, bağışıklığı henüz oluşmamış yeni doğan dönemi bebekler ve özellikle de erken doğmuş prematüre bebekler açısından da risk oluşturabileceğini belirtti.
BEBEKTEKİ BULGULARA DİKKAT
Kovid-19 salgını konusunda, hastalığın sadece yetişkinler ve yaşlı nüfus için tehlike yarattığı yönünde bir algı oluştuğuna dikkati çeken Prof. Dr. Koç, şunları kaydetti:
"Genç nüfus ve çocuklarda klinik bulguya çok fazla rastlanmıyor ancak zaman ilerledikçe çocuklarda ve küçük bebeklerde de vaka bildirimleri yansımaya başladı. Dünyada ve ülkemizde yeni doğan Kovid pozitif vaka bildirimleri olmaktadır. Yeni doğan bebekler ve özellikle zamanından önce doğmuş prematüre bebekler Kovid-19'dan nasıl etkileniyor, aileler için de önemli bir soru bu. Kovid-19 enfeksiyonunda da diğer enfeksiyonlardan çok da farklı bir bulgu yok aslında. Yani bebekte emmede azalma, hareketlerinde azalma, solunum sıklığında artış, bebeğin renginde morarma, bozulma, ateşin yükselmesi veya çok düşmesi, uyandıramama gibi genel enfeksiyon bulguları bunda da geçerli. Şimdiye kadarki vakalardan da böyle bildirimler yapılmış belirtiler açısından. O nedenle aileler bu bulgulardan bir veya birkaçını fark ederse mutlaka bir doktora danışmalı. Diğer taraftan bugünkü bilgilerimize göre, emzirme döneminde Kovid pozitif olan anneler ellerini çok iyi yıkayıp maske takarak bebeklerini emzirebilir ya da sağılmış sütlerini bebeklerine verebilirler."