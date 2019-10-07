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  3. Kova burcu yorumları 8 Ekim 2019 Salı (Günlük burç yorumları)

Kova burcu yorumları 8 Ekim 2019 Salı (Günlük burç yorumları)

Kova burcu yorumları 8 Ekim 2019 Salı (Günlük burç yorumları)

Kova burcunun 8 Ekim 2019 Salı yorumları merak ediliyor. Kova burcuna mensup kişiler salı yorumlarını öğrenmek istiyor. Günlük burç yorumlarında kova burcu büyük önem taşıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Kova burcu yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kova burcunda 8 Ekim 2019 salı neler yazacağı öğrenilmek isteniyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOVA BURCU 8 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Bugün tüm enerjiler sizin. Enerji patlaması yaşayabileceğiniz bir gündesin. Bugün her konuda mücadeleci davranabilir, korkusuzca risk alabilirsiniz. Yaşamınla ilgili konularda düşünmeden karar alabilirsiniz. Ama yine de tüm kararları tekrar tekrar düşünüp almalısınız. Sevdiklerinize karşı duygularınızı kontrol altında tutmaktan vazgeçmelisiniz.

KOVA BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Hayal güçleri sınırsız olmakla birlikte, düşünceleri bulundukları anın ötesinde, akılcı ve sezgiseldir. Kova 'lar dik kafalıdırlar. Kendilerini dinleyenlerin ne demek istediklerini anlamadıklarını sanırlar. Kovaları tanımlayan sözcük 'Biliyorum' dur. Kova burcu insanları sevecen tavırları ile tanınırlar. Bu kişiler bencil değildirler. Irk, cinsiyet ve sosyal durumuna bakmaksızın, herkesin ayni olanaklara sahip olmasını isterler. Modern görünüşlerine karşın, inatçı ve sabit fikirli olurlar. Onlara yaklaşmak çok zordur, çünkü ne kadar dostça davranırlarsa davransınlar, arada her zaman bir mesafe bırakırlar. Kişisel özgürlükleri onlar için o denli önemlidir ki, bu yüzden en yakın ilişkilerini kesip atabileceği gibi, yine özgürlükleri adına her türlü özveride bulunurlar. Bu yüzden Kovalara aile yaşamı biraz zor gelir. Çoğu zaman yeni bir şeyler keşfetmek için uğraşıda bulunurlar. Belli ilkeleri sonuna dek savunmaları onları hiç rahatsız etmez.

KOVA BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kova burcunun fiziksel özellikleri: Orta ve uzun bir boy, düzgün bir beden, açık sarı saçlar, koyu renk gözler en belirgin özellikleridir. Özellikle Kova kadınlarının yüzleri çok güzeldir. Yaşlanıncaya kadar kendilerine bakarlar. Metabolizmaları çok hassastır. Doğal ilaçlar vücutlarında daha iyi etki yapar. Biyoenerji, Akapunktur, Homeopati, alternatif tedavi yöntemleri ilgilerini çeker. Bir anda başlayan hızla iyileşen, ve iz bırakmadan ilginç bir şekilde ortadan kaybolan hastalıklara yakalanabilirler. Bilekleri çok hassas olan Kovaların, spor yaparken dikkatli olmaları gerekiyor. Ayakkabı seçerken dikkatli davranmalılar. Aynı anda bir çok şeyi yapmaya kalkarlar. Spor yaşamlarında önemli bir yer tutmalı, yoksa elektriksel enerjilerini boşaltma konusunda zorluk çekebilirler.

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