Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,855
  • 6,5335
  • 279.872
  • 97324
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Kova burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

Kova burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

Kova burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

Günlük burç yorumları düzenli takip ediliyor. 22 Ekim 2019 salı günü kova burcu yorumlarında neler yazdığı merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar burç yorumlarını öğrenmek istiyor. Astrolog Ceylin Çelebi 22 Ekim 2019 salı günü kova burcunu yorumluyor.

Kova burcunun ve yükselen Kova'nın 22 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında Kova burcu ve yükselen Kova'nın 22 Ekim 2019 salı yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Ay tüm gün karşıt burcun olan Aslan burcunda ilerlerken sende daha çok partner odaklı olacaksın. Ortaklı çalışan bir Kova isen her ne kadar ortağınla birlikte hareket etmen gerekse de merkezde bulunma isteğin ağır basacak. Ay son dördün fazında ilerliyorken ortağınla ya da eşinle birlikte önemli konuları yeniden değerlendirmen için çok uygun. Yurtdışı ile iş yapıyorsan sana fayda getirecek anlaşmalara imza atabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

İnstagram: Astrolifeceylin

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yılın aşk bombası! İşte Aleyna Tilki'nin yeni sevgilisi
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
Reyting düşüşü yaşayan 'Her Yerde Sen' dizisiyle ilgili flaş karar
Can Yaman müjdeyi patlattı! Geri dönüyor...
Hande Soral'dan evlilik itirafı
<p>Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu yayınladı. Bayrak

Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NBA'in "en"leri

Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak