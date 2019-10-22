Kova burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

Kova burcunun ve yükselen Kova'nın 22 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında Kova burcu ve yükselen Kova'nın 22 Ekim 2019 salı yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Ay tüm gün karşıt burcun olan Aslan burcunda ilerlerken sende daha çok partner odaklı olacaksın. Ortaklı çalışan bir Kova isen her ne kadar ortağınla birlikte hareket etmen gerekse de merkezde bulunma isteğin ağır basacak. Ay son dördün fazında ilerliyorken ortağınla ya da eşinle birlikte önemli konuları yeniden değerlendirmen için çok uygun. Yurtdışı ile iş yapıyorsan sana fayda getirecek anlaşmalara imza atabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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