Kova burcu yorumları 20 Ekim 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Kova burcu yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kova burcunda 20 Ekim 2019 Pazar neler yazacağı öğrenilmek isteniyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOVA BURCU 20 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 OCAK - 19 ŞUBAT)

Uzun zamandır beklediğiniz gün geldi çattı. Bugün aşk hayatınızda beklediğiniz kişi her an kapınızı çalabilir. Kaygıları bir yana bırakıp tüm açıklığınızla iletişim kurun. Gelecek için planı sonraya bırakın. Parasal konularda bugün can sıkıcı haber alabilirsiniz. Ama kaygılanmak için henüz erken. Harcamalarınıza dikkat etmeyi ihmal etmeyin yine de.

KOVA BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Hayal güçleri sınırsız olmakla birlikte, düşünceleri bulundukları anın ötesinde, akılcı ve sezgiseldir. Kova 'lar dik kafalıdırlar. Kendilerini dinleyenlerin ne demek istediklerini anlamadıklarını sanırlar. Kovaları tanımlayan sözcük 'Biliyorum' dur. Kova burcu insanları sevecen tavırları ile tanınırlar. Bu kişiler bencil değildirler. Irk, cinsiyet ve sosyal durumuna bakmaksızın, herkesin ayni olanaklara sahip olmasını isterler. Modern görünüşlerine karşın, inatçı ve sabit fikirli olurlar. Onlara yaklaşmak çok zordur, çünkü ne kadar dostça davranırlarsa davransınlar, arada her zaman bir mesafe bırakırlar. Kişisel özgürlükleri onlar için o denli önemlidir ki, bu yüzden en yakın ilişkilerini kesip atabileceği gibi, yine özgürlükleri adına her türlü özveride bulunurlar. Bu yüzden Kovalara aile yaşamı biraz zor gelir. Çoğu zaman yeni bir şeyler keşfetmek için uğraşıda bulunurlar. Belli ilkeleri sonuna dek savunmaları onları hiç rahatsız etmez.

KOVA BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kova burcunun fiziksel özellikleri: Orta ve uzun bir boy, düzgün bir beden, açık sarı saçlar, koyu renk gözler en belirgin özellikleridir. Özellikle Kova kadınlarının yüzleri çok güzeldir. Yaşlanıncaya kadar kendilerine bakarlar. Metabolizmaları çok hassastır. Doğal ilaçlar vücutlarında daha iyi etki yapar. Biyoenerji, Akapunktur, Homeopati, alternatif tedavi yöntemleri ilgilerini çeker. Bir anda başlayan hızla iyileşen, ve iz bırakmadan ilginç bir şekilde ortadan kaybolan hastalıklara yakalanabilirler. Bilekleri çok hassas olan Kovaların, spor yaparken dikkatli olmaları gerekiyor. Ayakkabı seçerken dikkatli davranmalılar. Aynı anda bir çok şeyi yapmaya kalkarlar. Spor yaşamlarında önemli bir yer tutmalı, yoksa elektriksel enerjilerini boşaltma konusunda zorluk çekebilirler.