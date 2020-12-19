Kova burcu kadını ile erkeği arasındaki farklar

Kova burcunun özellikleri erkeği ve kadınına göre değişiyor. Kova burcu kadını özelliklerinde Kova burcu kadını her şeyi düşünerek yaşarken, Kova burcu erkeği günlük görevlerini bile unutabilir. İşte Kova burcu kadınının ve erkeğinin özellikleri...



KOVA BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

Kova burcu kadını becerikli, akıllı ve başarıya çabuk ulaşan bir kişiliğe sahiptir.

İçi dışı bir Kova kadınının sivri dili ve açık tavrı gerginliklere sebep olabilir.

Anlayışlı olan Kova kadınları iyi bir dinleyicidir ve çözüm üretmeyi severler. Cömert, fedakar, özverili yapıları ile herkese yardım etmek isterler.

Pratik ve serinkanlı düşünen Kova kadını özelliklerinde değişim gücü de vardır. Geleceğe umutla bakan güçlü kadınlar, iyi eğitim aldıkları takdirde, üst düzey yöneticiliklerde görev alıp, yanlış sistemi tamamen değiştirecek güce sahip olabilir.

Anne olmayı pek beceremezler, çocuklarına bebekliklerinden itibaren, büyük gibi davranırlar. Onların sanatsal yeteneklerini ortaya çıkartmaya çabalarlar. Sosyal ilişkilere çok önem verdiklerinden, çocuklarının iyi arkadaşlıklar kurmasına özen gösterirler. Hayat tecrübelerini masal edasıyla anlatırlar.

Çok canlı ve enerji doludur. İnsanlarla birlikte olmaktan, yakın ilişkiler kurmaktan hoşlanırlar. Fakat ortada bir neden yokken birdenbire çevresinden koparak yalnız kalmak isteyebilir. İnsanlar, bu hallerine anlam veremeyebilir ama onları iyi tanıyanlar bu durumun geçici olduğunu, yakında aralarına döneceğini bilirler.

KOVA BURCU KADINI NELERDEN HOŞLANIR?

Garip ama, hem değişip hem de aynı kalmayı başaran ilginç kadınlardır. Birlikte olduğu erkeğin, bu bukalemunu anlaması, değişen renklerin ne anlama geldiğini çözmesi gerekir.

Hayır işlerine, azınlıkların haklarını koruyan derneklere destek verme gibi işlerle uğraşabilirler. Onun, bu tür işlerle uğraşmasına karışmayan, duygusal geçişlerini kabullenen ve her şeyden önce özgürlüğüne saygı duyan bir erkeğe ihtiyacı vardır.

Aslında bir erkeğe ihtiyaç duyduğunu itiraf edecek en son kadın odur ama, hoşuna gitmese de yoğun temposu içinde ara sıra başını göğsüne dayayıp dinleneceği bir erkeğe ihtiyaç duyar. Kıskanç ve kısıtlayıcı değildir. Böyle bir erkekle de asla beraber olmak istemez.

Cinselliğe fazla düşkün değildir. Bazı erkekler onları soğuk bulabilir. Ama sorun, ne soğukluk ne de isteksizliktir.

Son derece adil Kova kadını, hayatın hiçbir gereğinin, diğerinden önde gelmemesi gerektiğine inanır. Cinselliğe bakışı da böyledir. Duygularına kapılmayı istemese de oldukça duygusaldır. Ama belli etmek istemez. Her şeyi düşünür ve anlamaya çalışır. Neden böyle hissediyor, ne yapmalı, ne olacak diye aşkını bile ameliyat masasına yatırır.

KOVA BURCU KADININA NE HEDİYE ALINIR?

Son model cep telefonu, iPad ya da sudoku bulmaca dergisi...

KOVA BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Zekâ ve kavrama düzeyi yüksek olan Kova erkekleri, fikirlerle dolu ve icat kabiliyeti yüksektir.

Kafası genellikle organizasyona yöneliktir. Matematik ve bilimsel uğraşları bile başkaları üzerinde geniş etkiler yapar.

Dürüst ve adaletli olan Kova erkeği, gelenekselliğe karşı olduğu kadar bağımsızlığına düşkündür.

Yenilikten yana olan Kova erkekleri, çocuklarının da özgür olmalarını ve kendilerinden daha iyi eğitilmelerini ister.

Kova için maddi değerlerin hiç bir anlamı yoktur. En büyük zayıflığı, savunduğu ideallerini kendisinde uygulayamamasıdır.

KOVA ERKEKLERİ İÇİN AŞKSIZ BİR DÜNYA MÜMKÜN

İnsanları kurtarma isteğinde çok ciddidir, ama bu büyük işlerle ilgili günlük görevlerini bile unutur. Kova burcunda doğanlar, dostluğun egemen olduğu bir dünya özlemi içindedirler. Aşkın arkasında büyük tehlikeler olduğuna inanırlar. Aşksız bir dünyada daha az karmaşa olacağını düşünen kovaların sayısı az değildir.

Bir kovanın hayatında aşka çok yer vermesi nadir görülür. Aşk, bu burç için esas ideallerinden sonra gelir. Özgürlük kavgası, mesleki görevler, bunların hepsi onlar için aşktan önce gelir. Kova günlük sorunları aşabilme ihtiyacı içindedir. Başka insanlarla ilişki kurarken kendini sevilmeye değer, hoşgörülü, biraz serseri gösterir. Eşinin özgürlüğüne saygı duyar. Kıskançlığını dizginleyebildiği sürece bu böyle sürer.

Kova duygularını açığa vurması söz konusu olduğunda çok çekingendir. Ayrılık acısını gözyaşlarıyla belli etmesi ondan beklenemez. Kova dengeli bir kişiliği olmasına rağmen burcunun değişik etkileriyle dengesi çabuk bozulur. Aşırılığa kaçan davranışlara eğilimlidir. Dünyada iz bırakmayı başarmış dahi kovalar vardır.