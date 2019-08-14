Koruk suyunun mucizevi faydaları

Ham üzümlere halk arasında korum meyvesi denilir. Koruk suyu, ham üzümlerin suyu çıkartılarak yapılır. Avrupa’da da yaygın olarak kullanılan koruk suyu, evde de yapılabilmektedir. Yemeklere lezzet katan koruk suyu, doğal ve bitkisel olduğu için sağlık kaynağı olarak da bilinir. Antioksidan özelliği sebebiyle oldukça yararlı olan içecek özellikle sıcak yaz günlerinde tercih edilen koruk suyu hakkında her şey haberimizin detaylarında…

KORUK SUYU NEDİR?

Olgunlaşmamış üzümlere koruk denir.

Doğal bir su olan koruk suyu ise bu üzümlerin ezilmesinden ortaya çıkıyor.

Üzümler henüz ham olduğundan bu su da doğal olarak ekşi olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yüzden zeytinyağlı bamya, zeytinyağlı dolma gibi tariflerde kullanıldığında ona ayrı bir aroma ve lezzet katıyor.

Özellikle Batı Ege'de büyük öneme sahip olan koruk suyu salatalara da çok yakışıyor.

KORUK SUYU YAPIMI

Koruk suyu evde oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif.

3 kilo kadar koruğu iyice temizleyin ve sirkeli suda bir süre bekletin, ardından temiz suyla iyice durulayın.

Temiz korukların suyunu çıkarmak için en uygun yöntem ise katı meyve sıkacağı kullanmak. Korukları katı meyve sıkacağında sıkın, çıkan posayı da yeniden sıkın.

Posa iyice kuruyana kadar bu sıkma işlemini devam ettirin. Katı meyve sıkacağında sıkmanın en uygun yöntem olmasının sebebini de hemen söyleyelim: Meyvenin vitamin ve minerallerini bu şekilde kaybetmezsiniz.

Diğer bir yöntem ise korukları mutfak robotunda sıkmak. Burada dikkat etmeniz gereken nokta robottan geçirdiğiniz korukları yeniden süzgeçten geçirmek ve kalan posayı tahta kaşıkla iyice ezerek suyunu çıkarmak.

Koruk suyu hazırlarken çıplak elle pek temas etmemeye çalışın. Kaşıntı gibi yan etkilere maruz kalabilirsiniz. Son olarak koruk suyunu 6 ay boyunca buzdolabında bozulmadan saklayabileceğinizi de ekleyelim.

KORUK SUYUNUN FAYDALARI

Koruk suyunun insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. En önemlilerini şöyle sıralamak mümkün:

Sindirimi rahatlatır.

Bağırsakları çalıştırıp tembellikten kurtarır.

Kabızlık sorununa çözüm olur.

Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirir.

Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Antioksidan özelliği vardır.

İştah açıcı etkisi vardır.

Ciltteki kızarıklıklara iyi gelir. Kurdeşen ve egzema hastalığında sıklıkla başvurulan doğal bir yöntemdir.

Göz ağrılarını dindirme özelliğini de sahiptir.