Koronavirüs korkusu bunalıma sürükleyebilir

Dünyayı tehdit eden koronavirüs her geçen gün binlerce kişiyi tedirgin ediyor. Metrodan taksiye, otobüsten uçağa kadar tüm toplu taşıma araçlarında koronavirüs konuşuluyor. Hatta ülke olarak yabancı insanlarla karşılaştığımızda "acaba virüs bulaşır mı?" düşüncesiyle psikolojik olarak rahatsız olmaya başladık. Bu noktada nasıl sakin olmalıyız, sağlık önlemi alırken psikolojik olarak kendimizi nasıl korumalıyız? Koronavirüs korkusunun insanları bunalıma sürükleyebileceğine dikkat çeken Psikolog Derya Yalçınkaya, sakin olma ve önlem alma konusunda uyarıda bulundu.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'nın haberine göre koronavirüs korkusu psikolojik sağlığı da olumsuz etkiliyor.

Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız “koronavirüs” salgını nedeniyle insanların aşırı düzeyde korku yaşadığını belirten Yalçınkaya, “Toplumsal olarak yaşanan bu virüsü beraberinde korkuyu da bulaşıcı kılmaktadır. Korkulu olma hâli kaygıyı doğurduğundan birçok kişi tepkilerini de kontrol edemiyor. Hâli hazırda kaygı bozukluğu paranoid kişilik bozukluğu gibi var olan psikopatolojilerin canlandığı bu süreçte mümkün oldukça bilinçlenmeli ve önlem alınmalıdır. Ölüm tehdidi ve yaşayan insanların kaygı düzeylerinin artması ile kaygı bozukluğu yaşama risklerinde de artış olabilmektedir. “ ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili yalan haberlerin okunmaması gerektiğini ve önlem alacak kadar da kaygılanılması gerektiğini belirten Yalçınkaya, “Sağlıklı olan korkunun sizi kontrol ettiği bir süreçten sizin korkuyu kontrol edebileceğiniz bir sürece geçiş yapmanızdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi psikolojik ruh hâli ile doğru orantılı olduğundan aşırı bunalım hâli ve sürekli öleceğini düşünme durumunda bir uzmandan destek almakta fayda vardır. Şu an da Türkiye’de bulaşan tek şey maalesef korkudur.” şeklinde konuştu. Psikolog Yalçınkaya, haberlerden ve konuşulanlardan çocukların etkilenmemesi için günlük rutinlerin bozulmamasını önerdi.

KORONAVİRÜSE KARŞI NASIL ÖNLEMLER ALMALIYIZ?

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı afişlerde yer alan önlemler şu şekilde sıralanıyor;

Ellerinizi sık yıkayınız

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtün. Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanın. Mendili derhal çöp kutusuna atın ve ellerinizi su ve sabunla yıkayın.

Soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomları olan kişiler ile 1 metreden yakın temastan kaçının.

Ateşiniz varsa, öksürüyorsanız ve nefes almakta zorluk çekiyorsanız maske takarak sağlık kurumuna başvurunuz ve hekiminize seyahatiniz hakkında bilgi veriniz