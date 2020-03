Koronavirüsten sonra en çok hangi besinler tüketildi?

Koronavirüs tehlikesine karşı beslenmeye dikkat çeken uzmanlar, hastalık için korunma önlemlerine dikkat edilmesinin yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesinin önemini vurguluyor. Peki, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler tüketiliyor? Bağışıklığa ne iyi geliyor? Hangi besinler koronavirüsten sonra popüler oldu? İşte cevaplar...

KARALAHANA



Özellikle A ve C vitaminden çok zengin. C vitamini bağışıklık sistemini çok güçlendiren, bağışıklık sistemine çok yardımcı bir vitamin. Acı biberden sonra en güçlü C vitamini deposu.

İNCİR



İncir, vücut direncini arttırdığı gibi bağışıklık sistemini güçlendirdiği için gribal enfeksiyonlara karşı etkili bir besin.

PANCAR TURŞUSU



Kırmızı pancar anti oksidan özelliği yüksek bir besin. Aynı zamanda da demir ve A vitamini açısından yüksek. Kırmızı pancar vücudun oksijenlenmesini artıran bir besin. Solunum yolu sıkıntılarında oldukça önemli.

PROPOLİS



Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir ürün olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle biliniyor.

Yoğurt, kefir, sirke, turşu gibi probiyotik içeriği yüksek gıdalar da koronavirüsün ardından tüketilmesi konusunda uyarılan besinler arasında yer alıyor.

C VİTAMİNLERİ

Vücutta direnci artıran C vitaminleri, kan yapımı için gerekli olan demir ve folik asidin kana geçmesini kolaylaştırır ve kullanımını arttırır. Böylelikle kansızlığı önler.









