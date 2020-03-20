Koronavirüsten dolayı maske ve eldiveni çöpe atıyorsanız dikkat!

Koronavirüs salgının ardından doğru maske kullanımı merak konusu oldu. Maske nasıl kullanılmalı? Koruyucu Donanım ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı maske ve eldiven kullanımına ilişkin DHA'ya açıklamada bulunan Öymez, özellikle yaşlı vatandaşların maske takma çıkarma işlemini doğru yapmaları gerektiğini, yanlış takılan maskenin rahat nefes almayı engelleyeceğini bildirdi.

Kullanılan maskelerin doğru bir şekilde bertaraf edilmezse, virüsün daha da yayılmasına neden olacağına dikkat çeken Öymez, şu şekilde konuştu:

"Sağlık çalışanlarımızın kullandığı maskeler normalde tıbbi atık olarak değerlendirilecek ve prosedüre göre imha edilecektir. Ancak biz vatandaş olarak, bu maskeleri kullandığımızda, doğru bir şekilde bertaraf etmezsek aslında virüs yayıcı olabilirler. Biz bu maskeleri sağa sola veya cebimize koyarsak veya normal bir şekilde çöpe atarsak virüsü yaymış olacağız. Burada bizim dikkat edeceğimiz nokta şu; hangi tip maske olursa olsun çıkardığımızda hiçbir surette yüzeyine elimizi değmeden, mümkünse bir poşetin içerisine koyup çöpe atmalıyız. Maskeleri sağa sola, otobüse veya dışarıda bir yere kesinlikle bırakmıyoruz."







