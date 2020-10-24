Koronavirüsle ortaya çıkan cilt belirtileri

Koronavirüsün vücutta sebep olduğu etkiler araştırılmaya devam ederken uzmanlar, cilt problemlerine karşı uyardı. İşte koronavirüsle ortaya çıkan cilt problemleri...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Cildiye Uzmanı Dr. Şermin Ülgün, "Koronavirüs bazı hastalarda çıkmadan önce kaşıntı ve döküntü şikayeti oluyor.” dedi.

CİLT NASIL DEĞİŞİYOR?

Cildiye Uzmanı Dr. Şermin Ülgün, korona virüse yakalanan hastaların vücudunda belirli döküntülerin, kaşıntıların ve yaraların çıkabileceğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

“Covid-19 sistemi öncelikle solunum yolu enfeksiyonu olarak başlıyor. Daha sonra bütün sistemleri etkileyen bir hastalık, mikro damarlarda tıkanmalara yol açıyor. Tabi bu her sistemi etkiliyor, akciğerlerden tutun, beyin ve zaman zaman cildi de etkiliyor çünkü bu damarlardan cildimizde de mevcut. Bu hastalığın zamanla ciltteki etkilerini, yaşadıkça ortaya çıkıyor. En önemli etkisi ciltten kaşıntılı dökülmelere yol açıyor. Bunlar bizim ürtiker dediğimiz hastalıktan tutunda vaskülit dediğimiz diğer deri bulgularına kadar yol açabiliyor. Mikrotrombüs dediğimiz özellikle damarlara giden, özellikle parmaklara giden, kan damarlarından tıkanıklığa yol açarak orda nekroz dediğimiz küçük yaralara yol açabiliyor. Otoantikor dediğimiz, tüm sistemi etkileyen otoantikor nedeniyle de bazen saç dökülmelerine kadar etkileri ortaya çıkabiliyor. Bazı hastalarda ise kullanılan ilaçların yan etkileri olarak da döküntülere yol açabiliyor. Cildimizde dediğim gibi diğer sistemler de ortaya çıkan bilgilerle birlikte bu bulgulara da rastlamaktayız.”