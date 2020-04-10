Virüslere karşı şifalı ikili: Tarçın ve limon! Tarçının ve limonun faydaları

Şifalı ikili limonun ve tarçının faydaları saymakla bitmiyor. Limon C vitamini deposu, tarçın vücudun direncini artırıyor. Türkiye’de limon ve tarçının şifa olduğu düşünülürken bu durum bazı ülkelerde de değişmiyor. Öyle ki pandemiye karşı kısmi karantina uygulanan Madagaskar'da da koronavirüsle mücadele için bitksel ilaçların gücüne inanan halk, özellikle limon ve tarçına rağbet ediyor. Peki, limonun ve tarçının faydaları nelerdir?

KABUK TARÇININ FAYDALARI

Damar tıkanıklığı, kanın fazla pıhtılaşması sonucunda oluşabilen bir rahatsızlıktır. Tarçın sizi bu rahatsızlıktan koruyacak bir etkiye sahiptir. Ayrıca damar tıkanıklığından dolayı oluşabilen el ve ayak titremelerini de önlemektedir.

İştah açan tarçının, bağırsak kurtlarını dökmek ve bağırsaktaki iltihaplanmayı iyileştirmek gibi bir etkisi vardır.

Özellikle koronavirüs belirtileri de olan vücudumuzun yenik düştüğü, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar, vücut direncinin de düşmesine neden oluyor. Tarçın, hem vücut direncini arttırır. Hem de nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların oluşumunu önler.

Tarçın vücuttaki kan şekerini dengeler. Bu yüzden şeker hastaları için oldukça faydalıdır. Şeker hastalarının fırsat buldukça tüketmeleri önemlidir.

Gaz söktürücüdür. Öksürüğü, kötü kokuları ve ishali kesmek gibi bir etkisi vardır.

Cinsel isteği arttırmaktadır.

Adet öncesindeki gerginliği alır.

Koli bakterilerinin vücuda yayılmalarını önlemektedir.

Hazmı kolaylaştırmaktadır.

Tarçını koklamak, hafızayı canlandırır.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir ve kusmayı önlemektedir.

LİMONUN FAYDALARI

C vitamini deposu limon, kalbe iyi geliyor.

C vitamini deposu olan limon, PH alkalin seviyesini dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirir, bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasını, vücudun kanserle savaşmasını ve yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

Ilık limonlu su içmek, boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.

Limonlu su, böbrek taşına da iyi gelir. Normal boyutlu böbrek taşları vücuttan atılır ama bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir.

Soğuk algınlığına iyi gelen limon, vücudun kaybettiği sıvıyı sağlaması nedeniyle de önemlidir. Soğuk algınlığı sorunlarında terleme sonrasında içilen limon suyu, yüksek ateşin düşmesine yardımcı olacaktır.

Kilo vermeye yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırır.