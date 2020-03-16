Uzmanlar, dünyada yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin günden güne arttığına dikkati çekerken, hala tedavisi ve aşısı bulunmayan bu hastalık için korunma önlemlerine özen gösterilmesinin yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesi gerektiğini bildiriyor. Koronavirüse karşı nasıl beslenilmeli? Koronavirüs tedbirleri nasıl olmalı? gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Özellikle dengeli ve sağlıklı beslenme, kaliteli ve yeterli uyku ile egzersizin immün sisteminin güçlendirilmesi için en temel unsurlar arasında yer aldığını vurgulayan uzmanlar, insan sağlığının korunmasında en temel savunma mekanizması olan bağışıklığın güçlü tutulması için altın tavsiyeleri AA muhabirine anlattı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, güçlü bağışıklık sistemi için tavsiyelerini sıraladı. İşte güçlü bağışıklık için altın tavsiyeler:

1. Yeterli uyku (günde 7-8 saat)

2. Stresten uzak durmak

3. Egzersiz yapmak

4. Hijyen kurallarına uymak

5. Sigara ve alkol kullanmamak

6. Düzenli ve dengeli beslenmek

8. Kaliteli protein, doğal sebze, meyve, tam tahıl, bakliyat, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin beslenmeye çalışmak

9. D vitamini, çinko, omega-3 içeren destekler ile doğal C vitamini almak

10. Ellerin sık sık yıkamak. Yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, ağza ve gözlere temas etmemek

11. Hazır gıdalardan uzak durularak, doğal ve taze besin tüketimiyle yararlı bakteriler içeren ev yoğurdu gibi besinlerin tüketimini artırmak

12. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için, güne kahvaltıyla başlamak ve herhangi bir sağlık probleminiz yoksa her gün 1 yumurta tüketmek

13. Tam tahılları tüketmeyi ihmal etmemek

14. Yağlı tohumları beslenmeye eklemek

15. Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemini destekleyen E vitamini içerir. Tek bir meyve veya sebzeye odaklanmadan rengarenk ve çeşitli beslenmeye özen göstermek

16. Yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi besinlere sofranızda yer verin. Haftada en az iki kez omega-3 bakımından zengin balık tüketin

17. Gün içinde yeterli sıvı almayı ihmal etmeyin, en az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin



