Koronavirüse karşı evde kıyafet temizliği ve trendler

Koronavirüse karşı kıyafet temizliği nasıl yapılır? Koronavirüs modası nedir? gibi sorular İnternette araştırılıyor. Koronavirüsten dolayı tedbir amaçlı herkes evinde olmaya çalışıyor. Koronavirüse karşı beslenmeye, spora dikkat ederken giyime de dikkat etmek gerekiyor. Evde sıkılanlar ise ev kıyafetleri ve trendleri araştırıyor. Peki, virüslerden korunmak için kıyafet temizliğine nasıl dikkat edilmesi gerekiyor?

Sağlık açısından kıyafetlerin temizliğine de dikkat çeken Akşam Gazetesi Cumartesi eki için bir yazı kaleme alan Ümit Temurçin, tüm bireylerin giydiği kıyafetlerin yüksek ısıda 60-90 derece arasında yıkaması gerektiğini belirtti. Temurçin, kıyafetlerin temizliğinden trend olan giyime kadar yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:

KIYAFETLER NASIL TEMİZLENMELİ?

Büyük parça kaban, mont ve palto gibi ürünleri balkonda minimum 12 saat havalandırmanız yeterli olacaktır

İçinizi daha da rahatlatmak isterseniz buharlı ütülerle hem yıkanan hem de havalandırılan ürünlere birkaç tur yüksek oranda buhar tutmakta fayda sağlayacaktır

Hazır hijyen operasyonuna başlamışken gardırobu bir güzel dezenfektan ürünlerle silip, tüm ürünleri düzenli bir şekilde yerlerine tekrar yerleştirebilirsiniz. Böylece evde kaldığımız günlerde bol bol hareket etmiş olur, hem de içinizi kıyafetlerden yana daha da rahatlatabilirsiniz

EV GİYİMİ VE TRENDLER

Sabahtan akşama kadar tek tip ev kıyafetleri giyiyoruz. Peki ev kıyafetleri ve pijama gibi ürün gruplarında trendler ne durumda göz atmaya ne dersiniz? Beğenirseniz bir süre daha evdeyiz online alışveriş ile ürünler birkaç günde elinizde olabilir.

• Aileler için konsept pijama takımları çocuklarla hep beraber oyun oynarken birlik hissi verecektir

• Coronavirisüne ancak hijyenine dikkat eden çocuk kahramanlar karşı koyabilir ve sevdiklerini koruyabilir. Bu nedenle onların en sevdiği kahramanların olduğu pijamaları alabilirsiniz

• Hem çocuklar hem de yetişkinler için kostüm tarzı peluş tulumlar bu sezon çok ön planda. Evde çok eğlenceli karakterlerin dolaşmasını istiyorsanız bir göz atın derim

• Organik pamuklu veya bambu liflerinden yapılmış ürünler teninizin dostudur, sevdikleriniz en iyisini hak ediyor

• Pastel ve toprak tonları, pembe, mavi ve beyaz renkler ev içinde size iyi gelecektir

• Kadın ve erkek saten pijama takımları her zaman şıktır fakat bu sezon desenli ve renkli grafik dokunuşlar ile çok daha çekici bir hal aldı

• Kadınlar için iki parçalı veya 3 parçalı set saten takımlar çok kullanışlı

• Tayt, eşofman veya şortlarınızı, sloganlı tişörtlerle tamamlayıp üzerine dökümlü (oversize ) trikolar kullanabilirsiniz

• Ev içinde yumuşak hisli adımlar atmak ve ayaklarını sıcak tutmak isteyenler tüylü özel tasarlanmış ev terliklerini tercih edebilirler

• Hayvan figürleri, meyve desenleri ve üzerinde mesaj veren cümleli tasarımlar ev giyiminde bu sezon ön planda