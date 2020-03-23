Koronavirüse karşı ev temizliğinde çamaşır suyu nasıl kullanılır?

Çamaşır suyu ev temizliğinde veya kurumların temizliğinde en çok kullanılan temizlik malzemelerinin başında geliyor. Özellikle koronavirüs salgınına karşı ev temizliğinde dezenfektan ve çamaşır suyu kullanımı arttı. Ev temizliğinde diğer önemli malzemeler ise sabun ve deterjan. Koronavirüs nedeniyle bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ziya Mocan, evde temizlik malzemeleri kullanımında uyarılarda bulundu. Çamaşır suyunun önemine dikkat çeken Mocan, tuz ruhu ile çamaşır suyunun kesinlikle birlikte kullanılmaması gerektiğini belirtti. Bu malzemelerin fazla kullanılması durumunda ciltte yara veya tahrişe sebep olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Ziya Mocan, çamaşır suyu kullanım miktarının önemli olduğunu söyledi.

ÇAMAŞIR SUYU NE KADAR KULLANILMALI

Ev hijyeninde önemli bir temizlik malzemesi olan çamaşır suyunun miktarına dikkat edilmelidir. Kullanımın ardından muhakkak ev havalandırılmalıdır. Çamaşır suyu kullanımı beşte bir oranda olmalıdır. Yani beş bardak suya bir bardak olacak şekilde kullanılmalıdır.