Koronavirüse hangi besin iyi geliyor?

Koronavirüs vakıaları her geçen gün artıyor. Bu durum "koronavirüse ne iyi geliyor, koronavirüsten koruyan besinler neler?" gibi sorularını gündeme getirdi. Koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar bu virüse iyi gelecek besinleri araştırıyor. Virüslerin çok konuşulduğu bu günlerde, bilinçli olarak beslenenlerin kuru incir tüketimini artırdığına dikkat çeken Ufresh Üretim Müdürü Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak, vücudun kuru incir tüketildiğinde virüslere karşı daha etkili bir savaş verdiğini belirtti.

Bir çok kişinin hekim tavsiyesi ile tüketmeye başladığı kuru incirin vücut direncini arttırdığı gibi bağışıklık sistemini güçlendirdiği için gribal enfeksiyonlara karşı da tüketenlerin sayısının her geçen gün arttığı belirtildi.

İHA'da yer alan habere göre bağışıklık sistemine güçlendirici etkisi ile bilinen ve anne sütünden sonra en faydalı besinler arasında yer alan kuru incire olan ilgi, koronavirüs vakıasından sonra daha da arttı. Çin’de ortaya çıkan, tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan ve insanları tedirgin eden koronavirüs hakkında çeşitli şeyler konuşulurken, insanların virüslere karşı mücadelenin önemine ve doğal beslenmeye daha çok özen göstermeye başladığını belirten Ufresh Üretim Müdürü Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak, özellikle yabancıların bu konuda inciri daha iyi tanıdığını belirtti. Damak tadının yanında şifa kaynağı olan kuru incirin kutsal kitaplarda da yer alan bir meyve olduğunu belirten Demirayak şöyle konuştu:

“Virüslerden korunma yöntemlerinin başında bağışıklık sistemimizin güçlü olması gelmektedir. İncir, bağışıklık sistemi virüslere karşı vücudumuzu adeta bir kalkan gibi korur. Pek çok kişi muhteşem damak tadından dolayı incir tüketir ama artık şifa niyetine de tüketenlerin sayısı her geçen gün artıyor.” dedi.

Dünyanın en kaliteli incirinin yetiştiği Aydın ve çevresindeki ürünleri işleyip dış pazara satan firmaların başında gelen Ufresh firmasının Üretim Müdürü Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak, incirin faydalarını şu şekilde ifade etti:

“Tıp bilimi geliştikçe incir ve zeytinyağının değeri daha da artıyor. Kuru incir; içerdiği lifler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar dolayısıyla vücudumuzun doğal koruyucusu niteliğindedir. Ayrıca potasyum kaynağı olmasının yanında B2, B3, B6 ve K vitaminlerini de çok fazla içermesi nedeniyle vücudumuzda birçok hastalığa karşı doğal bir savunma mekanizması oluşturmaktadır. Hatta pek çok kişi kuru inciri tarif ederken "anne sütünden sonra en faydalı besin."



