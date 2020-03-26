Koronavirüs vücuda nasıl yerleşiyor?

Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını, tüm dünyada hızla yayılıyor. Peki, virüs vücuda nasıl yerleşiyor? Neden bazı insanlar ölürken, bazıları iyileşiyor? Hastalıkların çoğu hafif şiddette seyrediyor. Ancak dünya genelinde binlerce insan yaşamını yitirdi.

Kuluçka dönemi

BBC'de yer alan habere göre virüsün vücuda yerleştiği dönem kuluçka dönemidir. Virüs, önce hücrelere yerleşiyor ve ardından bunları ele geçiriyor. Resmi adı Sars-CoV-2 olan koronavirüs, nefesle (yakınımızda bir kişinin öksürmesiyle) ya da virüs bulaşmış yüzey ya da yüzümüze temasla vücudumuza giriyor.

Virüs önce boğaza, solunum yollarına ve akciğerlere yerleşiyor. Bu bölgeler, uzmanların ifadesiyle kısa sürede "koronavirüs fabrikalarına" dönüşüyor. Buralardan yayılan çok sayıda yeni virüs diğer hücrelere sirayet ediyor.

Fotoğraf: Koronavirüs kapmış bir hastanın akciğer filmi

