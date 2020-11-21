Koronavirüs ve grip bir arada olursa ne olur?

Kış aylarının gelmesiyle grip gibi soğuk algınlığı hastalıkları da görülmeye başlandı. Peki, koronavirüsle grip bir arada olursa ne olur?

Maske ve sosyal mesafeye dikkat çeken Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, koronavirüs ve gribin bir arada yaşanmasıyla ilgili önerilerde bulundu.

AA'ya açıklamalarda bulunan Varol, maskeli bir hayat, sosyal mesafe ve hijyen kuralına dikkat çekti. Bu aylarda grip şikâyetlerinin de arttığını belirten Varol, üst üste iki enfeksiyon hayati tehlikeyi artıracağına dikkat çekerek şunları söyledi: