21 Kasım 2020 Cumartesi 14:21 | Son Güncelleme:
Koronavirüs ve grip bir arada olursa ne olur?
AA
Koronavirüs ve grip bir arada olursa ne olur? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Havaların soğumasıyla grip salgınının da arttığına işaret eden Doç. Dr. Gamze Varol, üst üste iki enfeksiyonun hayati tehlikeyi artırdığını söyledi.
Kış aylarının gelmesiyle grip gibi soğuk algınlığı hastalıkları da görülmeye başlandı. Peki, koronavirüsle grip bir arada olursa ne olur?
Maske ve sosyal mesafeye dikkat çeken Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, koronavirüs ve gribin bir arada yaşanmasıyla ilgili önerilerde bulundu.
AA'ya açıklamalarda bulunan Varol, maskeli bir hayat, sosyal mesafe ve hijyen kuralına dikkat çekti. Bu aylarda grip şikâyetlerinin de arttığını belirten Varol, üst üste iki enfeksiyon hayati tehlikeyi artıracağına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Tıp dünyası bize 'Üst üste iki enfeksiyon insan bünyesini epey yorar, hayati tehlikeyi artırır' diyor. Grip ve koronavirüsün solunum yoluyla bulaşacağı öngörüldüğünden maskeyi takmaz, el yıkama kurallarına dikkat etmez ve fiziki mesafeye gereken özeni göstermezsek hem grip virüsünü hem de koronavirüsü alabiliriz ve ikisi birlikte hiç istemediğimiz sonuçlara neden olabilir. Tersine eğer biz hijyen kurallarını çok iyi uygularsak, maskemizi düzgün takarsak hem koronavirüsten hem de grip virüsünden kurtulacağımız için aslında bu seneyi belki önceki yıllardan daha rahat atlatabiliriz. Çalışmalar şunu gösteriyor ki eğer koronavirüs için biz bu kadar hassas davranırsak belki grip daha az olacak. O yüzden bir tarafta her iki virüsü de alıp çok ağır bir hastalık atlatmak diğer tarafta çok basit tedbirleri yapmak var."