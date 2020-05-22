Koronavirüs stresini önleyen yöntemler

Koronavirüsün neden olduğu önemli problemlerden biri de stres. Özellikle bayram süresinin de evde geçmesi birçok insanda olumsuz düşünmeye ve dolayısıyla strese neden oldu. Peki, koronavirüs stresi ile nasıl baş edeceğiz? Stres konusu ile ilgili vatandaşları uyaran uzmanlar, nefes ve gevşeme egzersizlerinin bedendeki stres düzeyini azalttığını bu nedenle insanların bu egzersizi sık sık yapmaları gerektiğini söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Uzman Klinik Psikolog Necbir Sayhan, korona virüs salgını sürecinde vatandaşların strese girmemek için yapması gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Psikolog Sayhan, strese yönelik tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:

“Öncelikle kabullenmemiz gerekiyor bütün dünyayı etkisi altına alan kornavirüs insanlığın ortak problemi haline geldi. Herkes bangır bangır evde kal uyarısı yapıyor peki bizler buna alışık mıyız? Değiliz, ruhsal problemler yaşamamak elde değil. Peki, ne yapmak lazım öncelikle şunu söyleyeyim ki ebeveynler bu durum karşısında ne kadar kaygılı, stresli, depresyonda ve bunalımdaysa çocuğunda bundan etkilenme durumu o kadar artıyor.

Stres nedir: herhangi bir tehlike anında vücudun gösterdiği doğal bir reaksiyondur. Stresle baş etmek ilk adımınız hangi durumların stres oluşturduğunu bilmek gerekiyor. Yani hangi durumlarda streslisiniz. İkinci olarak stresle ilgili günlük kayıtlara tutmak gerekiyor.

Stres anında duygularınızı davranışlarınızı not etmek gibi buda farkındalığı artıracaktır. Stres anında nefes ve gevşeme egzersizleri bedendeki stres düzeyini azaltır. Stresi kontrol altına alır.

Üçüncü olarak stresle baş etmek için fiziksel egzersizler yapmak, sağlıklı beslenmek, düzenli uyku, dinlenme, insanlarla iletişim kurmak ve o anın tadın çıkarma gibi uygulayabilecek yöntemlerdir.

Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği olduğu için bu nedenle günün belirli saatlerinde kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu süreci yeni bir şeyler öğrenmek için fırsat olarak görüyorum.

Örneğin kendinizi keşfetmek, kendinizi sorgulamak, bilmediğiniz ama merak ettiğiniz şeyleri araştırmak, ailemizle zaman geçirmek, ailemizle yeni aktiviteler yaratabilirsek çocuklara da iyi örnekler olur. Onun dışında elbette değişmemiz lazım dünya dönüşümden geçiyor. Dünyanın dönüşümüne umut hep vardı daha pozitif olmak bizim elimizdedir.” dedi.

"FİZİKSEL TEMAS KONULARINDA DAHA ÇOK BİLİNÇLENECEĞİZ”



Koronavirüsün vatandaşları fiziksel temas konusunda bilinçlendirdiğini aktaran Sayhan, şu şekilde konuştu: